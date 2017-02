Europas größtes Handelsunternehmen stellt sich neu auf: Die Schwarz-Gruppe, die hinter Lidl und Kaufland steckt, wird jetzt von einem fünfköpfigen Gremium geführt. Wer die Fäden in dem verschwiegenen Konzern zieht.

Die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, ist zwar Europas größter Handelskonzern, betreibt jedoch eine sehr zurückhaltende Informationspolitik. Doch der überraschende Abgang von Lidl-Chef Sven Seidel gibt einen Einblick in die Führungsetage des Konzerns. Die Fäden zieht hier ab sofort ein neues, fünfköpfigen Führungsgremium angehören. Einige Fakten zu den verschwiegenen Konzernlenkern.

Klaus Gehrig

Er begann seine Karriere 1971 bei Aldi Süd in Mülheim an der Ruhr. Fünf Jahre später wechselte er zur Schwarz-Gruppe und übernahm zunächst die Geschäftsführung der damals zwölf Lidl-Supermärkte in Deutschland. ...

