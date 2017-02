Der Abschluss der Übernahme von Syngenta durch Chemchina rückt näher. Syngenta-Chef Erik Fyrwald kündigt den Vollzug für das zweite Quartal an - Widerstand von den Behörden erwartet er nicht mehr.

Die Aktionäre des Schweizer Agrarchemiekonzerns Syngenta dürfen mehr als ein Jahr nach dem Übernahmeangebot von Chemchina mit einem Abschluss des Deals rechnen. Konzernchef Erik Fyrwald stellte am Mittwoch den Vollzug der 43 Milliarden Dollar schweren Transaktion für das zweite Quartal in Aussicht und rechnet nicht mit einer weiteren Verzögerung. Die für den Deal ausschlaggebenden Genehmigungsprozesse in den USA und der EU machten gute Fortschritte, sagte Fyrwald am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Er sei auch überzeugt, dass das chinesische Handelsministerium (MOFCOM) zustimmen werde. "Das wird keine Verzögerung verursachen."

Ursprünglich wollten die beiden Konzerne den größten Auslandszukauf eines ...

