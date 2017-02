Wien - Zu den größten Verlieren am gestrigen Handelstag zählte der US-Autokonzern General Motors, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Trotz operativen Gewinns auf Rekordniveau im vierten Quartal habe die Aktie rund 4,7% verloren. Wachsende Lager, gestiegene Kosten für Rabattaktionen sowie ein am Zenit befindlicher US-Automarkt hätten für einen trüben Ausblick für 2017 gesorgt.

