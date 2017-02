Es ist schon überraschend … und gerade deshalb kann diese nun doch wieder aufflammende Stärke des Goldpreises noch allerhand nach oben möglich machen. Eine Überraschung ist diese aktuelle Rallye deswegen, weil die Rahmenbedingungen eigentlich nicht passen:

Euro/US-Dollar und Gold zeigten vor allem seit der US-Wahl im November einen auffälligen Gleichlauf. Zuletzt aber kam der Euro zurück - und Gold stieg trotzdem. Und an der Wall Street stehen die Aktienindizes nahe ihrer Rekordmarken. Kein Umfeld, in dem man damit rechnen müsste, dass Anleger sich eilig in den sogenannten "sicheren Hafen" der Edelmetalle begeben würden, aber es geschieht dennoch.

Und daraus ist jetzt auch eine charttechnische Umkehrformation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...