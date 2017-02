Hannover - In den letzten fünf Handelstagen wurden drei Euro-denominierte Covered Bonds mit Benchmarkvolumen begeben, berichten die Analysten der Nord LB.Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) habe insgesamt EUR 500 Mio. zu einer Laufzeit von viereinhalb Jahren emittiert. Seit der Emission der BHH 0 03/15/19 durch die Berlin Hyp im März vergangenen Jahres habe kein Pfandbriefemittent eine Laufzeit unter fünf Jahren gewählt. Die pbb sei mit ihrer Transaktion auf großes Interesse gestoßen, was das Orderbuch von EUR 1,4 Mrd. aufzeige. Zum Wochenstart sei die Danske Bank mit einer Benchmark aus ihrem Pool C an Investoren herangetreten. Auch diese Emission im Volumen von EUR 1,0 Mrd. sei am Markt auf eine große Nachfrage gestoßen, sodass sich der Spread während des Pricing-Prozesses von anfänglich ms +1 area auf einen Reoffer-Spread von ms -2 Bp habe einengen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...