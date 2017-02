Frauen gelten in vielen muslimisch geprägten Ländern als unterdrückt - tradiertes Rollenverständnis, geringe Bildungschancen, keine berufliche Karriere. Malaysia entwickelt sich zum Gegenentwurf.

Es gibt mehrere Gründe, warum man ein Treffen mit Janet Yap nicht so schnell vergisst. Die überraschend tiefe Stimme der zierlichen Malaysierin zum Beispiel. Oder das Tattoo mit dem Namen ihrer Tochter, das sich in Form einer Pflanze über den rechten Handrücken der Unternehmensberaterin schlängelt. Und es ist nicht lange her, dass noch ein anderes Merkmal für Aufsehen sorgte: ihr Geschlecht. Denn Yap ist die erste Frau, die in Malaysia die lokale Niederlassung des internationalen Beratungsunternehmens Accenture leitet. "Ich arbeite in einer Branche, die lange Zeit von Männern dominiert wurde", sagt die 52-jährige Informatikerin. "In den Konferenzräumen der Klienten war ich oft die einzige Frau."

Diese Erfahrung machte Yap zuletzt aber immer seltener. Das Geschlechterverhältnis in Malaysias Chefetagen ändert sich gerade rasant und grundlegend: Weibliche Führungskräfte drängen vehement an die Spitze. Das Klischee der im Islam unterdrückten Frauen erscheint in der Unternehmenswelt des muslimisch geprägten Staates inzwischen alles andere als zutreffend. Stattdessen fallen Malaysias weibliche Führungskräfte durch einen verblüffenden Ehrgeiz und Optimismus auf. "Als ich mich in den 80er-Jahren für eine Karriere im Technologiesektor entschied, waren meine Eltern noch geschockt", erinnert sich Yap. Sie befürchteten, ihre Tochter würde beruflich in einer Sackgasse landen. "Frauen gab es auf diesem Gebiet damals so gut wie keine. Heute wollen viele junge Frauen eine ähnliche Karriere machen."

Das neue Geschlechterverhältnis macht sich im öffentlichen Leben deutlich bemerkbar. Wenn es um den beruflichen Aufstieg von Frauen geht, bescheinigen Studien dem südostasiatischen Land mit rund 30 Millionen Einwohnern eine Sonderstellung: Zusammen mit den Philippinen hat Malaysia laut einer Befragung des Beratungsunternehmens PwC aus Sicht junger Arbeitnehmerinnen im internationalen Vergleich die größte Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsplatz. Eine Untersuchung des Personaldienstleisters Hays, die Japan, China, Hongkong, Singapur und Malaysia analysierte, zeigte zudem Anfang 2016, dass malaysische Firmen mit 37 Prozent über den höchsten Anteil weiblicher Führungskräfte verfügen.

Der Ehrgeiz der Malaysierinnen tritt zutage

Vor wenigen Wochen legte das Unternehmen mit einer weiteren globalen Erhebung nach: Untersucht wurden 25 Staaten, darunter auch Deutschland, Frankreich, China und die USA. Das Ergebnis: Nirgendwo sind die befragten Frauen so ambitioniert, einen Chefposten zu ergattern, wie in Malaysia: 28 Prozent gaben an, Geschäftsführerin oder Vorstandschefin werden zu wollen.

Dagegen nannten nur 26 Prozent der malaysischen Männer solche Toppositionen als persönliches Karriereziel. Verglichen mit den globalen Durchschnittswerten tritt der Ehrgeiz der Malaysierinnen noch deutlicher zutage: In den von Hays untersuchten Ländern streben im Schnitt nur zwölf Prozent der Frauen den Chefposten an. Bei den Männern sind es 18 Prozent.

Doch was treibt die malaysischen Frauen an? Im Konferenzsaal eines Business-Hotels ...

