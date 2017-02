Paris - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. Rückenwind erhielt der EuroStoxx 50 , der sich im Laufe des Morgens etwas deutlicher ins Plus absetzte, von der Wall Street und positiv aufgenommenen Unternehmensberichten. Zuletzt lag der Leitindex der Eurozone mit 0,20 Prozent im Plus bei 3242,02 Punkten.

Die weltpolitischen Unsicherheiten blieben jedoch in den Köpfen der Anleger präsent. Neben den nächsten Schritten von US-Präsident Donald Trump gesellen sich neuerdings auch die Vorwehen der Frankreich-Wahl hinzu, weil diese eine neue Belastungsprobe für die Eurozone darstellen. "Vor allem das Abschneiden der eurokritischen rechtspopulistischen Partei Front National verunsichert im Augenblick die Marktteilnehmer", sagte Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG.

An den Länderbörsen ging es uneinheitlich zu: In Paris rückte der Cac-40 gestützt durch Kursgewinne bei einigen Berichtsunternehmen um 0,71 Prozent auf 4788,10 Punkte vor. Der Londoner FTSE 100 hingegen ...

