Läuft es in der Automobilindustrie, kann das auch Blei auf die Sprünge helfen. Denn ein Großteil der weltweiten Produktion wird dort verwendet. Nachdem die Notierungen Ende letzten Jahres ein Hoch bei 2466 US-Dollar erreichten, gilt es derzeit den Bereich um 2260 bis 2270 US-Dollar zu beachten.

Blei besitzt als Schwermetall einen vergleichsweise niedrigen Schmelzpunkt und lässt sich daher leicht gießen und verformen. Verwendet wird Blei auch deshalb vor allem in der Automobilindustrie zur Herstellung von Batterien und in der chemischen Industrie. Aus den Januar-Daten der International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) ging zwar hervor, dass das Angebot in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres die Nachfrage nach Blei um 16.000 Tonnen übertraf, jedoch sich im gleichen Zeitraum die Minenproduktion um 7,5 Prozent verringerte, ...

