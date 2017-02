BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Kinobesucher in der Bundesrepublik ist im vergangenen Jahr zurückgegangen, Filme aus Deutschland konnten sich in der Konkurrenz zu Hollywood-Produktionen aber weitgehend behaupten. Mit Filmen wie "Willkommen bei den Hartmanns" und "Toni Erdmann" erreichten deutsche Produktionen dabei einen Marktanteil von 22,7 Prozent und lagen damit unter dem Rekordjahr 2015 (27,5 Prozent). Wie die Filmförderungsanstalt (FFA) am Mittwoch weiter mitteilte, lösten 121,1 Millionen Besucher 2016 eine Kinokarte. Das waren 13 Prozent weniger als im Vorjahr.

Erfolgreichste Produktionen waren die US-Animationsfilme "Zoomania - Ganz schön ausgefuchst", "Pets" und "Findet Dorie", die jeweils 3,8 Millionen Besucher hatten. Mit 3,1 Millionen Zuschauern war "Willkommen bei den Hartmanns" der meistgesehene deutsche Film. Der Kinoumsatz kletterte 2016 mit 1,023 Milliarden Euro zum vierten Mal über die Milliardengrenze, lag aber um 12,4 Prozent unter den Einnahmen des Vorjahrs./ee/DP/jha/

ISIN JP3435000009

AXC0095 2017-02-08/11:54