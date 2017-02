Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) - Die Brennmeisterin von Michter's, Pamela Heilmann, hat die 2017er Abfüllung von Michter's 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye freigegeben. Im März wird er in der Verkauf gehen. Diese Sonderabfüllung ist die erste von Pamela Heilmann, die 2016 die erste Frau seit Aufhebung der Prohibition war, die als Brennmeisterin bei einer Destillerie der Kentucky Distilllers' Association tätig wurde.



"Bei Michter's muss der Brennmeister die Rolle des 'Dr. No' einnehmen, und der ist dafür verantwortlich zu entscheiden, ob ein Whiskey rausgehen kann oder nicht", sagte der Präsident von Michter's, Joseph J. Magliocco. "Pam ist eine großartige Brennerin und verfügt über ein ungeheures Wissen über Whiskey. Mit ihr in dieser Position könnten wir gar nicht in besseren Händen sein."



"Es passt perfekt, dass die erste Abfüllung, für die ich als Brennmeisterin bei Michter's mein Okay gebe, ein Rye sein wird, weil die Ursprünge von Michter's sehr eng mit Rye-Whiskeys verbunden sind", sagte Pamela Heilmann. "Ich bin fest entschlossen, nur dann etwas freizugeben, wenn es genau richtig ist, und ich bin überzeugt, dass dieser 10-jährige Rye-Whiskey von Michter's absolut herausragend ist." Die unverbindliche Preisempfehlung in den USA liegt bei 150 US-Dollar je 750-ml-Flasche des Michter's 10 Year Rye.



Die Michter's Distillery befindet sich auf dem Gebiet von Shively in Louisville, Kentucky, im Herzen der amerikanischen Whiskey-Industrie. Die Brennerei stellt hoch gelobte Whiskeys in limitierten Auflagen her, die kontingentiert sind, da die Nachfrage die Liefermenge übersteigt. Michter's ist bekannt für seinen Single Barrel Rye, seinen Small-Batch Bourbon, seinen Single Barrel Bourbon und den Small-Batch American Whiskey. 2015 wurde Michter's zum siebten Heritage Member der Kentucky Distillers Association ernannt, womit die Destillerie die erste seit 33 Jahren war, die in diesen Rang erhoben wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.michters.com.



OTS: Michter's Distillery newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114603 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114603.rss2



Pressekontakt: Joseph J. Magliocco +1 502-774-2300 x580 jmagliocco@michters.com Foto - http://mma.prnewswire.com/media/465469/Michters_Distillery_Pam _Heilmann.jpg Foto - http://mma.prnewswire.com/media/465504/Michters_Distillery_10yr.jpg Logo - http://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc _logo_4734_21071_.jpg