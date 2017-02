Die Börsenblogger um 12: Lufthansa fliegt davon

Am Mittwochmittag kommt der DAX wieder einmal kaum vom Fleck. Schuld sind, wie in den vergangenen Tagen und Wochen auch, das Dauerthema Donald Trump und die Unsicherheiten, die sich aus seine Politik "America First" für den Rest der Welt ergeben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 11.573

MDAX +0,6% 22.708

TecDAX +0,4% 1.842

SDAX +0,4% 9.756

Euro Stoxx 50 +0,3% 3.246

Die Topwerte im DAX sind Lufthansa, Continental und Vonovia. Grund für den Höhenflug der Lufthansa-Aktie sind optimistische Töne von Analystenseite. Schlechter läuft es für die Daimler-Aktie, nachdem die Schwaben einen nicht gerade optimistischen Analystenkommentar verkraften mussten. Und natürlich wird die Berichtssaison weiter aufgearbeitet. Die Facebook-Zahlen gehörten bisher zu den Highlights.

