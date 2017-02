AAREAL BANK AG

Liebe Trader,

seit Februar 2016 beherrscht das Kursgeschehen der Aareal Bank wieder ein deutlicher Aufwärtstrendkanal und konnte von den Verlaufstiefs bei 21,51 Euro auf ein bisheriges Jahreshoch bei 38,95 Euro aufwärts führen. Seit Dezember dieses Jahres ist jedoch eine deutliche Seitwärtsbewegung zu erkennen, die eben jenen Ausreißer auf die Jahreshochs zur Folge hatte. Auf der Unterseite hat sich eine Unterstützungszone um 35,75 Euro breit gemacht, wo sich auch derzeit der gleitende Durchschnitt EMA 50 aufhält. Scheinbar muss das Wertpapier der Aareal Bank zunächst nochmal tief Luft holen oder gar eine größere Konsolidierung abspielen, ehe sich die Kursnotierungen des Bankentitels weiter zu den Jahreshochs aus 2015 in Bewegung setzen. Da das Niveau um 35,75 Euro vehement von Käufern verteidigt wird, kann spekulativ sogar ein direktes Long-Investment gewagt werden - handfeste Handelssignale geben sich allerdings erst oberhalb von 38,04 Euro.

Long-Chance:

Über ein direktes aber kurzfristiges Long-Investment können Anleger zunächst auf ein Kursanstieg an 38,04 Euro setzen. Aber erst darüber wird weiteres Kurspotential bis an die Jahreshoch bei 38,95 Euro freigesetzt und macht ein Investment auf mittelfristiger Basis durchaus interessant. Übergeordnet stünde in diesem Fall einem Kursanstieg sogar an die Jahreshochs aus 2015 bei 41,60 Euro relativ wenig im Wege - Abgesichert sollte die Investition aber noch knapp unterhalb der Marke von 35,50 Euro, was knapp unter der markante mehrwöchigen Verteidigungslinie liegt. Größere Verkaufssignale dürften sich hingegen erst darunter ergeben und auf die Zwischentiefs um rund 34,00 Euro abwärts führen. Dies könnte aber für Ernüchterung unter den Anlegern sorgen und die Kurse des Bankentitels möglicherweise noch weiter in den Bereich des EMA 200 bei grob 32,00 Euro abwärts drücken.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 36,27 Euro

Kursziel: 38,95 Euro

Stopp: < 35,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,77 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Aareal Bank AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 36,27 Euro; 11:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

