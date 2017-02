Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa setzt sich am Mittwochmittag eine freundliche Tendenz durch. Der DAX steigt um 0,2 Prozent auf 11.577 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,4 Prozent höher bei 3.249 Punkten. Die Saison der Quartalsberichte habe bislang in der Mehrzahl überzeugt, heißt es im Handel, und auch die Ausblicke der Unternehmen machten Mut.

Im Devisenhandel werden die Wahlen in Frankreich mit einer gewissen Skepsis gesehen. Der Euro hat zum US-Dollar von 1,0680 im asiatischen Handel bis auf 1,0650 weiter abgewertet. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl findet am 23. April statt. Die Devisenstrategen der Commerzbank konstatieren zunehmende Schwankungen des Euro/Dollar. Nach den Erfahrungen mit dem Brexit-Votum und der US-Wahl sei dies verständlich, zumal Front National Kandidatin Marine Le Pen in jüngsten Umfragen in der Tendenz zulegen konnte.

Öl fällt auf Zweimonatstief

Aktienkursverluste sind im europäischen Ölsektor zu beobachten. "Für die europäischen Ölaktien bleibt die Lage kritisch", sagt ein Händler. Der Preis für Öl ist über Nacht gefallen und belastet den Sektor. Die US-Sorte WTI notierte im asiatischen Handel zeitweise auf dem tiefsten Stand seit Anfang Dezember. "Die US-Förderung gleicht die Opec-Kürzungen offensichtlich aus", sagt ein weiterer Händler. Die neuesten Lagerdaten aus den USA deuteten auf einen starken Anstieg hin. Die offiziellen US-Lagerdaten werden am Nachmittag veröffentlicht.

Vom billigeren Öl und einer Kaufempfehlung profitiert die Aktie der Lufthansa, die um 3,7 Prozent zulegt. Wie aus dem Handel zu hören ist, empfiehlt die Societe Generale ihren Kunden, die Aktie der deutschen Fluggesellschaft zu kaufen.

Der Lichtkonzern Osram ist mit einem operativen Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet. Das Unternehmen profitierte von guten Geschäften mit optischen Halbleitern und einer guten Nachfrage im Automobilbau. Osram steigen um 1 Prozent.

Beim Industriekonzern ABB enttäuscht der Gewinn

Der Schweizer Industriekonzern ABB hat im vierten Quartal bei etwas geringeren Umsätzen deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Aktienkurs gibt dennoch um 2,3 Prozent nach. Der Nettogewinn ist hinter der Konsensprognose von Analysten zurückgeblieben.

Angetrieben von höheren Rohstoffpreisen, hat der Bergbaukonzern Rio Tinto im vergangenen Jahr einen Milliardengewinn erzielt und will nun mehr als erwartet an die Anteilseigner ausschütten. Zudem kündigte der Konzern einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 500 Millionen US-Dollar an. Der Kurs steigt um 1,3 Prozent.

Sehr zufrieden mit den Zahlen des französischen Baukonzerns Vinci zeigen sich Anleger, die Aktie steigt um 4,6 Prozent. "Die Baukonjunktur läuft weltweit rund", sagt ein Händler.

Der Pharmakonzern Sanofi hat im vierten Quartal dank geringerer Abschreibungen und Restrukturierungskosten mehr als doppelt so viel verdient wie im Vorjahr. Für die Aktie geht es um 2,8 Prozent nach oben. Die dänische Großreederei Moller-Maersk streicht nach einem schwachen vierten Quartal die Dividende zusammen und der Chef Michael Pram Rasmussen nimmt seinen Hut. Die Aktie verliert 4,5 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.248,99 0,41 13,28 -1,26 Stoxx-50 3.014,02 0,53 15,79 0,12 DAX 11.576,50 0,23 27,06 0,83 MDAX 22.711,14 0,62 139,94 2,35 TecDAX 1.842,31 0,43 7,93 1,69 SDAX 9.756,56 0,35 34,39 2,49 FTSE 7.184,71 -0,02 -1,51 0,59 CAC 4.788,40 0,71 33,93 -1,52 Bund-Future 163,73 0,22 -0,25 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:32 Di, 17:27 % YTD EUR/USD 1,0650 -0,10% 1,0661 1,0691 +1,3% EUR/JPY 119,6298 -0,10% 119,7483 119,88 -2,7% EUR/CHF 1,0645 -0,05% 1,0650 1,0658 -0,6% EUR/GBP 0,8524 -0,19% 0,8528 1,1664 0% USD/JPY 112,33 -0,00% 112,33 112,12 -3,9% GBP/USD 1,2495 -0,05% 1,2501 1,2467 +1,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,61 52,17 -1,1% -0,56 -5,6% Brent/ICE 54,67 55,05 -0,7% -0,38 -4,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.235,98 1.233,75 +0,2% +2,23 +7,3% Silber (Spot) 17,72 17,71 +0,1% +0,01 +11,3% Platin (Spot) 1.013,00 1.005,50 +0,7% +7,50 +12,1% Kupfer-Future 2,67 2,63 +1,5% +0,04 +6,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@wsj.com

DJG/bek/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2017 05:28 ET (10:28 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.