Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wie macht er das nur? Illusionist und Arzt Victor Mids verblüfft in "MINDMAGIC - die perfekte Illusion" alle Sinne. In der zweiten Folge bekommt Model und Moderatorin Rebecca Mir die Aufgabe, im Beisein von Victor eine Schaufensterpuppe anzukleiden. Dafür hat sie eine große Auswahl der unterschiedlichsten Kleidungsstücke zur Verfügung. Anschließend legt Victor einen Striptease hin, und Rebecca kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Victor trägt unter seiner Kleidung, genau die gleichen Sachen wie die Schaufensterpuppe: "Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ich bin komplett perplex." "MINDMAGIC - die perfekte Illusion", am Freitag 10. Februar 2017 um 22:30 Uhr in SAT.1



Motiv: Victor Mids Foto: © SAT.1



Dieses Bild darf bis Ende Februar 2017 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.



Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2



Bei Fragen:: 089/9507-1182