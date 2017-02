Köln (ots) - In ihrer eigenen Disziplin sind alle acht Spitzensportler wahre "Ewige Helden". Jetzt haben sie erstmals die Gelegenheit, sich mit ehemaligen Top-Athleten anderer Sportarten zu messen. "'Ewige Helden' 2.0 wird knallhart und spannend. Die anderen können sich darauf gefasst machen, dass ich bis zum Schluss kämpfe", verspricht Kunstturner und Olympiasieger Fabian Hambüchen. In der zweiten Staffel der Sportler-Doku will er zusammen mit Eiskunstlauf-Star und Schauspielerin Tanja Szewczenko, Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink, Weltklasse-Rennrodlerin Silke Kraushaar-Pielach, einem der erfolgreichsten deutschen Stabhochspringer Björn Otto, Langlauf-Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle, Olympiasieger im 800-Meter-Lauf Nils Schumann sowie Spielmacherin der Hockeynationalmannschaft und Olympiasiegerin Fanny Cihlar herausfinden, wer von ihnen der vielseitigste Athlet ist. Im spanischen Sotogrande beziehen die ehemaligen Spitzensportler ihr Wettkampf-Quartier. "Ich möchte noch einmal knallharte Wettkämpfe erleben und meine eigenen Grenzen ausloten", so Julius Brink zu seiner Motivation, an der Sendung teilzunehmen. Acht Wochen lang treten sie pro Folge in drei Wettkämpfen gegeneinander an. In der ersten Woche müssen sie sich in "Wandsitzen", "Blitzschnell" und in Evi Sachenbacher-Stehles Heimspiel, dem Sommerbiathlon, messen. Niemand scheidet mehr aus - doch nur die drei Besten schaffen es ins große Finale. In dieser gemeinsamen Zeit lernen sich die Athleten auch ganz privat kennen und teilen ihre Erinnerungen an ihr bewegtes Sportlerleben. Wer sich in den drei Wettkämpfen am besten schlägt und was Evi Sachenbacher-Stehle in ihrem Karriererückblick über die größten Erfolge und Tiefpunkte ihrer Karriere erzählt, zeigt VOX in der Auftaktfolge der neuen Staffel "Ewige Helden" am Dienstag, 14. Februar um 20:15 Uhr.



1. Wettkampf: "Wandsitzen"



"Ich bin sehr gespannt auf alle Sportler. Es ist total interessant, sich hier einmal privat kennenzulernen", findet Evi Sachenbacher-Stehle, als sie in der luxuriösen Villa ankommt. Auf der Terrasse vor dem Pool entsteht unter den "Ewigen Helden" direkt Urlaubsstimmung. "Wir hatten sofort das Gefühl, hier eine große Familie zu sein, obwohl wir uns vorher noch nie gesehen haben", stellt auch Fabian Hambüchen überrascht fest. Doch bevor es zu gemütlich wird, steht auch schon der erste Wettkampf auf dem Programm, zu dem sie von einer Ikone des Ski-Rennsports, Spielleiter Markus Wasmeier, begrüßt werden. Beim "Wandsitzen" müssen die Sportler im 90-Grad-Winkel an der Wand verharren. Wer nach unten sackt, scheidet aus. Björn Otto ist sich sicher: "Das wird direkt Muskelkater am ersten Tag geben." Doch Evi Sachenbacher-Stehle bleibt entspannt: "Wir Frauen hier haben alle schon mal Kinder bekommen. Bei der Geburt muss man sich wirklich am meisten durchbeißen. Die ist das Härteste, was man mitmachen kann. Da ist jeder Wettkampf nichts dagegen." Tatsächlich sitzen selbst nach 15 Minuten noch einige der Top-Athleten mit schmerzverzerrtem Gesicht an der Wand. "Hier werden Durchhaltevermögen und Kampfgeist bewiesen", zeigt sich Marco Hagemann, der die Wettkämpfe kommentiert, beeindruckt. Wer gibt als Letzter auf?



2. Wettkampf: "Blitzschnell"



Bevor die "Ewigen Helden" am nächsten Tag zum zweiten Wettkampf antreten, beziehen sie ihre Zimmer und genießen das gemeinsame Abendessen. Doch am nächsten Morgen geht die Suche nach dem vielseitigsten Athleten weiter - Spielleiter Markus Wasmeier begrüßt sie am Ort des Geschehens: "Es geht heute um Reaktionsfähigkeit. Das ist etwas, was viele Leistungssportler immer wieder in ihrer Karriere üben müssen." Vier Lampen mit unterschiedlichen Farben stehen vor den "Ewigen Helden" - je nachdem welche aufleuchtet, gilt es stehenzubleiben, einen Schritt nach vorne oder zurück zu machen oder in den Liegestütz zu gehen. Wer nicht blitzschnell reagiert, fliegt raus. "Ich muss gestehen: Ich habe eine Rot-Grün-Blindheit. Ich kann mich also nicht auf die Farben verlassen, sondern präge mir die Positionen der Lampen ein. Aber das Problem bei 'Blitzschnell' ist einfach: Wer hat die längste Leitung?", weiß Nils Schumann. Und auch Fabian Hambüchen ist die Anspannung anzumerken: "Ich hätte nicht gedacht, dass das so nervenaufreibend ist." Wer kann sich am besten konzentrieren und ist reaktionsschneller als die gesamte Konkurrenz?



Karriererückblick von Evi Sachenbacher-Stehle



"Wir schauen bei 'Ewige Helden' auch auf unsere Karrieren zurück. Ich bin besonders gespannt drauf, was die anderen zu erzählen haben. Viele kenne ich ja auch nur aus dem Fernsehen", so Julius Brink. Als erstes darf Evi Sachenbacher-Stehle ihre Erinnerung an ihr bewegtes Sportlerleben mit ihren Mitstreitern teilen. Mit fünf olympischen Medaillen, sechs WM-Medaillen und zehn Weltcupsiegen gehörte sie zu den besten Langläuferinnen und Biathletinnen. Heute lebt die Wintersportlegende zusammen mit ihrem Mann Johannes und der gemeinsamen Tochter im bayerischen Fischen. Dort gibt sie Langlaufkurse an einer Skischule. "Früher war der Sport mein Leben, jetzt ist es ganz klar meine Familie", so die 35-Jährige. In intimer Atmosphäre erzählt sie den anderen "Ewigen Helden" von ihrer Kindheit und den Anfängen ihrer sportlichen Karriere, von ihren Olympiasiegen 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver, aber auch von den falschen Doping-Verdächtigungen gegen sie im Jahr 2014. "Ich bin mir vorgekommen wie ein Schwerverbrecher, als die Staatsanwaltschaft kam und eine Hausdurchsuchung gemacht hat. Ich hab gedacht, dass ich jeden Moment aufwache und das war alles nur ein schlechter Traum. Ich hab mich gar nicht mehr auf die Straße getraut." Erinnerungen, die auch die anderen Top-Sportler berühren. "Ich glaube, wenn du einmal positiv getestet wurdest, bleibt das allen in Erinnerung. Für viele ist das spannender als ein Olympiasieg - das ist eigentlich wirklich traurig", so Fabian Hambüchen. Evi Sachenbacher-Stehles Offenheit, über diese schwierige Zeit zu sprechen, imponiert auch Nils Schumann: "Sie hatte vermutlich großen Bammel davor, wie wir anderen Athleten aber auch die Zuschauer mit ihrer Geschichte umgehen."



3. Wettkampf: "Sommerbiathlon" (Heimspiel Evi Sachenbacher-Stehle)



Der letzte Wettkampf der Woche wartet noch auf die Top-Athleten. Und im ersten sogenannten "Heimspiel" müssen sie nun die Fähigkeiten unter Beweis stellen, die die Langläuferin und Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle an die Weltspitze gebracht haben. "In der ersten Staffel gab es das 'Heimspiel' noch nicht. Ich finde das jetzt sehr cool. Denn zum einen lernt man auf diesem Weg den Sportler und seine individuellen Stärken kennen, zum anderen ist dieser Wettkampf immer eine Überraschung", fasst Fanny Cihlar den Reiz des dritten Wettkampfes zusammen. Denn alle anderen Wettkämpfe kennen die Sportler und können sich im Vorfeld darauf vorbereiten. Das eigene Heimspiel kennt bis kurz vor dem Wettkampf nur der jeweilige Sportler. Um ihren Heimvorteil zu nutzen, lädt Evi Sachenbacher-Stehle zum Sommerbiathlon ein. "Das wird für mich ein knüppelhartes Auswärtsspiel", gesteht Julius Brink. Wer hat die Ausdauer, um die Strecke von drei Mal 2,5 Kilometern auf Rollskiern am schnellsten zurückzulegen? Wer trifft zweimal mit Pfeil und Bogen einen 14 Meter entfernten Spiegel? "Evi wird nicht zu schlagen sein, aber die Plätze dahinter sind offen", lautet Nils Schumanns Kampfansage. Doch vor dem ersten Schießen stürzt er schwer. Aufgeben will hier aber niemand! Vollkommen erschöpft kommt er schließlich über die Ziellinie: "Liebe Evi, ich hasse deinen Sport!"



Wer kann in den ersten drei Wettkämpfen die meisten Punkte holen und sich als Sieger der Woche im Gesamt-Klassement an die Spitze setzen? Und welche Erinnerungen ihres bewegten Sportlerlebens präsentiert Evi Sachenbacher-Stehle in ihrem Karriererückblick? Das und mehr zeigt VOX ab dem 14.02. immer dienstags um 20:15 Uhr in der 2. Staffel "Ewige Helden".



In den weiteren Folgen der Sportler-Doku stehen diese Athleten mit ihrem Karriererückblick und dem Heimspiel im Mittelpunkt:



- Julius Brink (21.02.)



- Björn Otto (28.02.)



- Tanja Szewczenko (07.03.)



- Fabian Hambüchen (14.03.)



- Nils Schumann (21.03.)



- Silke Kraushaar-Pielach (28.03.)



- Fanny Cihlar (04.04.)



