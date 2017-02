Im Vergleich zum Dow Jones präsentierte sich der DAX zuletzt deutlich schwächer und nervöser. Am Dienstag haben wir am Ende des Tages zwar ein kleines Plus auf der Kurstafel gesehen. Die Erholung steht aber auf wackeligen Füßen. Oswald Salcher von Flatex wirft an dieser Stelle nochmals einen Blick auf den Sentimentindex. Im Interview mit Moderatorin Cornelia Eidloth spricht Oswald Salcher außerdem über den Dow Jones, das Währungspaar Euro/US-Dollar und Apple.