Zürich (ots) - Helsana besetzt die Leitungsfunktionen der

Geschäftsbereiche Finanzen & Versicherungstechnik und Informatik neu.

Ab dem 1. Mai 2017 übernimmt Roman Sonderegger die Funktion als

Leiter Finanzen & Versicherungstechnik. Hans-Peter Keller wird ab 1.

März 2017 Leiter Informatik.



Roman Sonderegger (43) stösst von PwC zu Helsana. Sein beruflicher

Werdegang führte ihn über die CSS zur Assura, wo er sowohl die CEO-

als auch die CFO-Funktion a.i. inne hatte. Zuletzt war er bei PwC für

den Bereich Krankenversicherung zuständig. Er nimmt seine Tätigkeit

bei Helsana am 1. Mai 2017 auf und berichtet als Mitglied der

Geschäftsleitung an den CEO.



Hans-Peter Keller (49) ist seit Dezember 2010 bei Helsana und seit

August 2014 als Leiter der Abteilung Front Solution Group tätig. Er

übernimmt ab dem 1. März 2017 die Funktion des CIO von Achim

Baumstark. Auch er berichtet als Mitglied der Geschäftsleitung an den

CEO.



CEO Daniel H. Schmutz zeigt sich zufrieden: «Ich freue mich

ausserordentlich, dass ich bereits ab dem 2. Quartal 2017 wieder auf

die Tatkraft einer kompletten und stark besetzten Geschäftsleitung

zählen kann. Dank des grossen Engagements aller Beteiligten gelang

es, die Nachfolge sehr rasch zu regeln.»



Helsana - engagiert für das Leben



Die Helsana-Gruppe engagiert sich als vertrauenswürdige Schweizer

Kranken- und Unfallversicherung für die Gesundheit und Vorsorge von

Privaten und Unternehmen. Das Unternehmen ist eine nicht

börsenkotierte Aktiengesellschaft und als Holding organisiert. Unter

dem Holdingdach betreiben die Gesellschaften Helsana und Progrès das

operative Geschäft. Helsana beschäftigt schweizweit über 3000

Mitarbeitende und nimmt mit einem Prämienvolumen von über sechs

Milliarden Franken im Schweizer Versicherungsmarkt eine führende

Position ein.



Helsana schützt 1,9 Millionen Menschen gegen die finanziellen

Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft und Pflegebedürftigkeit im

Alter. Mit einem breiten Angebot in den Bereichen Grund-, Zusatz- und

Unfallversicherung engagiert sich Helsana für das Leben jedes

Einzelnen.



Für 50 000 Firmen und Verbände mit insgesamt 678 000 Versicherten

entwickelt Helsana Versicherungslösungen zur Abfederung der

wirtschaftlichen Folgen krankheits- oder unfallbedingter Absenzen.



