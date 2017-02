Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dortmund (pts017/08.02.2017/12:00) - Der digitale Wandel bestimmt die moderne Arbeitswelt mehr als jede andere Entwicklung. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass sich Geschäftsmodelle nicht mehr behutsam wandeln, sondern regelrecht umgewälzt werden. Der Sammelband "HR-Exzellenz. Innovative Ansätze in Leadership und Transformation", der vom Kienbaum Institut@ISM für Leadership & Transformation herausgegeben wird, gibt den Lesern direkt umsetzbare Lösungen für die zentralen Fragen der unternehmerischen Personalpolitik an die Hand. Die Herausgeber Prof. Dr. Walter Jochmann, Prof. Dr. Ingo Böckenholt und Prof. Dr. Stefan Diestel versammeln unter dem Titel HR-Exzellenz aktuelle Sichtweisen von Unternehmenspraktikern und Wissenschaftlern zu den Themenbereichen Leadership, Transformation, Demografie und Human Resource Management. "Wir müssen davon ausgehen, dass Unternehmen in immer kürzeren Zyklen auf die Anforderungen einer zunehmend digitalisierten und technologisierten Arbeitswelt reagieren müssen", erklärt Mitherausgeber Diestel. "Personalabteilungen haben dabei eine zentrale Strategiefunktion innerhalb des Unternehmens und benötigen wirksame Handlungsansätze, um den Wandel begleiten zu können." Gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern des Kienbaum Institut@ISM, Jochmann und Böckenholt, hat der akademische Leiter Stefan Diestel Beiträge von 39 Autoren aus Wissenschaft und Praxis zusammengestellt, die das Personalmanagement auf diese Herausforderungen vorbereitet. Besonderheit des Sammelbandes ist, dass er aktuelle wissenschaftliche Forschung mit Beispielen aus der unternehmerischen Praxis vereint: So werden beispielsweise aktuelle empirische Erkenntnisse über generationenspezifische Wertvorstellungen in der Arbeitswelt ebenso vorgestellt wie Best-Practices multinationaler Unternehmen wie dem Talent Management der Deutschen Lufthansa. Der Sammelband "HR-Exzellenz. Innovative Ansätze in Leadership und Transformation" ist erschienen bei Springer Gabler. ISBN: 978-3-658-14724-2, http://www.springer.com/de (Ende) Aussender: Kienbaum Institut @ ISM für Leadership und Transformation Ansprechpartner: Stefan Diestel Tel.: +49 231-9751390 E-Mail: stefan.diestel@kienbauminstitut-ism.de Website: www.kienbauminstitut-ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170208017

