Den Angriff chinesischer Investoren abgewehrt, die Geschäfte auf Wachstumskurs und die Lampensparte kurz vor dem Verkauf: Konzernchef Berlien startet mit Rückenwind ins neue Jahr.

Olaf Berlien wirkt aufgeräumt, als er am heutigen Mittwoch die Bilanz für die Monate Oktober bis Dezember 2016, das erste Quartal des Osram-Geschäftsjahres, präsentiert. "Wir nehmen mit großer Freude zur Kenntnis", sagte der Osram-Chef, "dass Siemens uns lobt." Das war nicht immer so. Vor einem Jahr noch, auf der Hauptversammlung von Osram, hatte die frühere Konzernmutter Siemens dem Vorstand des Lichtkonzerns die Entlastung verweigert, es kam zum Eklat. Der Münchner Technologieriese hält noch knapp 18 Prozent an seiner einstigen Tochter.

Immer wieder hatte Siemens-Chef Joe Kaeser gegen Osram-Chef Berlien und seine Strategie für das Traditionsunternehmen gestichelt. Vor allem das geplante Halbleiterwerk in Malaysia für rund eine Milliarde Euro gefiel Kaeser gar nicht. Inzwischen schlägt er leisere Töne an. Zuletzt lobte Kaeser auf der Siemens-Hauptversammlung in der vergangenen Woche die erfreuliche Entwicklung des Kurses der Osram-Aktie. Beobachter gehen davon aus, dass Siemens seinen Anteil demnächst abstoßen könnte.

Auch an anderer Stelle läuft es für Berlien derzeit gut. Der Verkauf des Geschäfts mit traditioneller Allgemeinbeleuchtung ...

