- 7. und 8. März: Best IT ist Partner bei Shopware (Stand D 186 - Halle A6) und stellt im "Internet World-Shop" aus



- Händlerintegration für Verbundgruppen auf Basis von Shopware oder Commercetools



Für zwei Tage wird München zum Epizentrum des eCommerce - die Internet World öffnet ihre Pforten und lädt Shopmanager, Agenturen, Unternehmen und Softwarehersteller zum Austausch ein. Mit Shopware und Best IT eCommerce Solutions (www.bestit-online.de) sind zwei geographische Nachbarn aus dem Münsterland auch gemeinsame Aussteller, zudem ist Best IT gemeinsam mit Commercetools im "Internet World-Shop" vertreten und zeigt wie Internet of Things am Beispiel einer Button-Bestelllösung, basierend auf der Microservices-Architektur der Commercetools Platform, schnell und einfach gelöst werden kann. Im Internet World-Shop werden auf mehr als 100 Quadratmetern Fläche Zukunftstechnologien zum Anfassen und Ausprobieren gezeigt.



Der Borussen-Shop: Relaunch des Jahres



Mit einem umfassend renovierten Webshop für den Bundesligisten Borussia Dortmund haben beide Unternehmen nicht nur Teamplay gezeigt, sondern auch den besten Relaunch eines Webshops im Jahr 2016 auf die Beine gestellt. Das komplexe Projekt für den Fußballverein umfasst Emotionalisierung des Kunden, Top-Usability und der Shop passt sich wie ein Chamäleon dem jeweils zugreifenden Endgerät an. "Der eCommerce steht vor einem spannenden Jahr, neue Konzepte wie Voice Commerce werden von der Spielerei zur zukünftigen Notwendigkeit. Die Internet World gibt die Plattform, um die Trends zu erkennen und die Richtung für 2017 vorzugeben", sagt Manuel Strotmann, Geschäftsführer von Best IT.



Von Click&Collect zu Shopware Connect



Der Webshop als reiner Online-Verkaufstresen reicht lange nicht mehr. Heute stehen Komfort, Emotion und plattformübergreifende Funktionen im Vordergrund. Auch schlagkräftige Kooperationen sind mit neuen Plattformen wie Shopware Connect möglich. Händler, Lieferanten und Hersteller verbinden sich dort zu einem Ökosystem, das mit einem "One Face to the Customer" auftritt. "Dieses eignet sich besonders gut für Verbundgruppen und für größere, zusammenhängende Händlerstrukturen", erklärt Manuel Strotmann von Best IT. Neben zahlreichen Software-Anbietern rücken damit vor allem die erfolgreichen Agenturen in den Vordergrund. Best IT gilt dabei seit den Anfängen des eCommerce als Platzhirsch und eCommerce-Enabler mit 450 Kunden und mehr als 5.000 Installationen.



best it (www.bestit-online.de) ist als eCommerce-Agentur auf die erfolgreiche Digitalisierung von Geschäftsmodellen im Umfeld des B2C- und B2B-Handels fokussiert. Experten aus den unterschiedlichen Bereichen sowie starke Umsetzungsteams unterstützen Kunden aus zahlreichen Branchen über die gesamte Wertschöpfungskette und gewährleisten eine umfassende und vollständige Betreuung. Der technologische Fokus liegt dabei auf den Plattform Technologien von Shopware, Oxid und Commercetools.



