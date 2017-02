Neuer Digital Engine mit Intel® Xeon® Prozessor zur Ankurbelung des Digital Signage-Markt positioniert



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - AOPEN®, ein internationaler Elektronikhersteller und innovativer Vordenker für Digital Signage, kündigte seinen Intel® Xeon® prozessorgesteuerten DE7400XE Visual Data Reference Digital Engine an. Die Kooperation und Partnerschaft mit Intel bestimmt Standardverfahren zum Konsolidieren von Workloads von IoT-Anwendungen und bietet bessere Möglichkeiten für die Verbindungsstelle zwischen Cloud- und Client-Architekturen, wodurch sich ein innovatives Produkt ergibt, das die Workload leistungsstarker Bereitstellungen von Digital Signage, Video Use Cases, Analytik, Virtualisierung und SQL Server konsolidiert.



"Durch unsere Kooperation werden bessere Tools für den Markt sowie ein gemeinsamer Erfolg geschaffen", erklärte Stephen Borg, Global Chief Digital Officer bei AOPEN. "Als ODM arbeitet AOPEN mit Intel zusammen, um die aktuellste Technologie, tiefgreifendes Sektorwissen und die Kontrolle zu bieten, um Elemente zu ändern, die unsere Produktlinie verbessern."



Aufgrund massiver IoT-Anwendungen, überwältigender Altnetzwerke und Cloud Computing-Infrastrukturen fördert Echtzeit-Entscheidungsfindung die Nachfrage nach lokalisierter Analytik, Speicher, Videoaufzeichnung und Bearbeitung. Die IoT-Märkte möchten Cloud-Funktionalitäten auf Randbereiche ausweiten. Neue Marktanforderungen, wie Rich Media Streaming und Aufzeichnung, Remote Management, Analytik und leistungsstarkes Computing haben die Geschäftsinvestitionen in den Einzelhandel und kommerziellen Raum mit immersiver Kundenerfahrung maximiert.



Das AOPEN DE7400XE bietet diskrete (Standalone) und modulare (Cluster oder Blade) Visual Data Device-Konfigurationen mit AOPEN Engine Kern-Zubehör.



"Intels Visual Data Reference Design Specification regt Visual Retail, Smart Classroom und andere Industrien dazu an, Geschäftsmodelle zu überdenken, die Video- und Digital Signage-Technologien einsetzen", kommentierte Jose Avalos, Global Director für Visual Retail and Digital Signage bei Intel. "Dadurch liefert das AOPEN DE7400XE Kunden und Unternehmen mittels leistungsstarken Videos, Audio, datenbasierten Erkenntnissen und nahtlosen Kollaborationen sowie Interaktivität immersive Erfahrungen."



Das DE7400XE verfügt über einen Intel Xeon E3 v5 Prozessor, drei unabhängige UHD-Bildschirme, weist vollständige HEVC (H.265) Hardwarebeschleunigung auf und betreibt vier externe Sata-Festplatten. Sein robustes Small Form Factor Design bietet High-End-Signage, Videoüberwachung, Analytik, Virtualisierung, SQL-Server oder eine Kombination davon.



Das DE7400XE wird auf der Integrated Systems Europe vom 7. bis 10. Februar in Amsterdam in Halle 10, Stand N146 ausgestellt.



Informationen zu AOPEN



AOPEN wurde 1996 gegründet und ist ein wichtiger internationaler Elektronikhersteller sowie Vordenker im Bereich Digital Signage. Aufgrund seiner Spezialisierung auf ultrakleinem Multiplattform-Form Factor Computing arbeitet AOPEN mit einem breiten Spektrum an Partnern zusammen - vom Hardware- zum Software- und Dienstleistungsbereich. Durch diese Partnerschaften erstellt AOPEN fortschrittliche Digital Display-Lösungen für viele der weltweit führenden Marken.



Als Teil der Wistron® Group ist AOPEN in über 100 Ländern vertreten. Kunden und Partner von AOPEN reichen von Regierungen und Finanzinstitutionen zu Einzelhändlern, Retail Design-Unternehmen, strategischen Beratungsunternehmen bis hin zu Branding-Agenturen.



©2017 AOPEN INC, Wistron und seine Tochtergesellschaften sind eingetragene Handelsmarken der Wistron Group. Alle Rechte vorbehalten.



Intel und Xeon sind Handelsmarken der Intel Corporation.



