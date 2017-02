Mit seinen Erlassen legt US-Präsident Trump ein rasantes Tempo vor - aber richtig regieren kann er immer noch nicht, sein Kabinett ist bis jetzt eine Rumpfmannschaft. Die Schuld sieht er bei der Opposition.

Knapp drei Wochen nach seinem Amtsantritt muss US-Präsident Donald Trump immer noch auf große Teile seiner Regierungsmannschaft verzichten. Eine Mehrzahl seiner Kandidaten für Chefposten in Ministerien und Behörden wartete am Mittwoch weiter auf die Bestätigung durch den Senat in Washington. Von 23 Posten, die vom Senat genehmigt werden müssen, sind bisher nur sieben bestätigt.

Es handele sich um die langsamste Regierungsbildung seit Jahrzehnten, berichtete das "Wall Street Journal". Häufig waren die meisten Posten rund zwei Wochen nach der Amtsübernahme besetzt. Trump sprach auf Twitter gar von der längsten derartigen Verzögerung in der US-Geschichte und warf den oppositionellen Demokraten Blockade vor.

Der Senat muss beispielsweise noch die Minister für Finanzen, Inneres, Handel, Arbeit und Gesundheit bestätigen. Auch ist noch kein neuer Geheimdienstdirektor im Amt. Es ist zu erwarten, dass es am Ende jeder Kandidat durch den ...

