Die Wall Street lässt sich aktuell nicht aus der Ruhe bringen. Weder ein mögliches Wiederaufflammen der griechischen Schuldenkrise, die politischen Unwägbarkeiten der französischen Präsidentschaftswahlen noch die politischen Rundumschläge von US-Präsident Donald Trump stellen aktuell nennenswerte Belastungen für den US-Aktienmarkt dar. Am Vortag verbuchten Dow-Jones-Index und Nasdaq-Composite sogar neue Allzeithochs, ehe Gewinnmitnahmen einsetzen. Aber selbst diese vermochten die Wall Street letztlich nicht wirklich zu bremsen. Am Mittwoch deutet der Aktienterminmarkt eine weitgehend unveränderte Handelseröffnung am Kassamarkt an. Damit dürfte die viel heraufbeschworene Korrektur erneut kein Thema sein.

Während bei den Aktienkursen Stagnation herrscht, verspricht der Rohölmarkt mehr Bewegung. Denn am Nachmittag stehen die offiziellen Lagerbestandsdaten der US-Regierung zur Veröffentlichung an. Einen bearischen Vorgeschmack lieferten die Vorratsdaten des Branchenverbandes API am Vorabend. Diese förderten einen massiven Lageraufbau in den USA in der Vorwoche zu Tage. Im Vorfeld der Datenbekanntgabe fallen die Erdölpreise.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2017 06:18 ET (11:18 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.