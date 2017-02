NEW YORK, NY --(Marketwired - 8. Februar 2017) - ASCAP, die American Society of Composers, Authors and Publishers, die weltweit führende Organisation für Auftrittsrechte und Fürsprecher für Musikschaffende, gab heute bekannt, dass Senior London Membership Executive Simon Greenaway zur Position Vice President, Membership, befördert wurde. Greenaway wird sich auf die europäische Region konzentrieren. In seiner neuen Rolle wird Greenaway den Geschäftsbereich Mitgliedschaft der ASCAP leiten, der in der britischen Niederlassung der ASCAP ansässig ist. Dieser Geschäftsbereich erweitert kontinuierlich sein Mitgliederverzeichnis und fügt weitere Dienstleistungen für Mitglieder auf der ganzen Welt hinzu. Greenaway wird John Titta, dem ASCAP Executive Vice President, Membership, unterstellt sein.

Simon Greenaway hatte enormen Erfolg in seiner früheren Karriere als Komponist, Produzent und Multiinstrumentalist, bevor er 2011 zur ASCAP hinzukam. Er hatte einen großen Einfluss darauf, erfolgreiche Autoren/Auftrittskünstler wie MYKL (Zayn Malik "Pillowtalk"), MNEK ("Never Forget You" Zara Larsson) und Ed Drewett (One Direction) für die Organisation zu gewinnen. Greenaway spielt außerdem eine wichtige Rolle für die ASCAP-Beziehungen mit Komponisten in Großbritannien und Kontinentaleuropa wie unter anderem Max Richter, Daniel Pemberton (The Man from U.N.C.L.E) und Steven Price (Gravity).

Vor seiner Position bei der ASCAP war Greenaway mehr als 20 Jahre lang Songwriter, Komponist und Produzent. Er verbuchte vier britische Top-20-Hits und drei Nummer-1-Dance-Hits in Großbritannien/Europa und über drei Millionen verkaufte Platten mit Charlotte Church, für die er schrieb und produzierte. Als Komponist mit einem umfangreichen Werk arbeitete er mit Patrick Doyle an Filmen wie Harry Potter und der Feuerkelch und Nanny McPhee, mit Hans Zimmer an Muppets - Die Schatzinsel, mit David Arnold am Bond-Film Der Morgen stirbt nie und mit John Powell an Ice Age 3 zusammen.

"Musik kennt keine Grenzen, und die ASCAP unterstützt Musikschaffende in Europa und überall auf der Welt", sagte Elizabeth Matthews, Chief Executive Officer von ASCAP . "Simon Greenaway hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, unsere europäische Präsenz auszuweiten und vertrauensvolle Beziehungen mit Musikschaffenden und unseren gesellschaftlichen Partnern in diesen wichtigen globalen Märkten aufzubauen."

"Simon Greenaway ist eine fantastische Bereicherung für die ASCAP", sagte John Titta. "Unter seiner Führung sind einige der besten europäischen Songwriter und Komponisten zu ASCAP-Mitgliedern geworden. Jemanden mit Simon Greenaways Hintergrund in unserem Mitgliedschaftsteam in Europa zu haben, ist von unschätzbarem Wert, und wir freuen uns auf die Gelegenheit, unsere Beziehungen mit der weltweiten Musikgemeinschaft in den nächsten Jahren zu vertiefen."

