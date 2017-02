Hamburg (ots) - Bei der Bundespräsidenten-Wahl am Sonntag fordert TV-Richter Alexander Hold (54) den Favoriten Frank-Walter Steinmeier heraus - in GALA (Ausgabe 07/17, ab morgen im Handel) präsentiert Hold schon jetzt seine potenzielle First Lady Pia Große-Vehne (46). "Seit dreieinhalb Jahren lebe ich mit Pia zusammen", so Hold zu GALA. "Sie ist Lehrerin, arbeitet aber heute ehrenamtlich und im Unternehmen ihrer Eltern." Sie sei die Erste gewesen, mit der er über seine Kandidatur für das höchste Amt im Staate gesprochen habe. "Pia steht voll hinter mir, ist eine wunderbare Beraterin. Meine Partnerin wäre eine wunderbare First Lady."



