Der DAX kann am Mittwoch seine freundliche Tendenz bestätigen. Die 11.600-Punkte-Marke kann nach dem schwachen Wochenstart aber noch nicht attackiert werden. Die politischen Risiken in den USA und die Europa-Kritik von Marine Le Pen hatten für Skepsis gesorgt. An den Devisenmärkten bleibt der Euro am Mittwoch weiter unter Druck.

