Osnabrück (ots) - Unterhalt von Ems, Weser und Elbe kostete Steuerzahler seit 2000 mehr als eine Milliarde Euro



Bund investiert im Jahr mehr als 100 Millionen Euro in norddeutsche Wasserstraßen - Morgen Urteil zur Elbvertiefung



Osnabrück. Der Bund hat in den Unterhalt der drei großen norddeutschen Wasserstraßen Ems, Weser und Elbe seit dem Jahr 2000 insgesamt 1,5 Milliarden Euro investiert. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) unter Berufung auf Angaben des Bundesverkehrsministeriums. Am teuersten waren demnach die Baggerarbeiten in der Unterelbe mit 634 Millionen Euro, bei denen 210 Millionen Kubikmeter Schlamm abgetragen wurden. Am Donnerstag will das Bundesverwaltungsgericht über eine weitere Elbvertiefung zwischen Hamburger Hafen und Nordsee entscheiden. Die Kosten sollen sich auf 600 Millionen Euro belaufen.



Die Unterhaltungskosten für die Ems zwischen Papenburg und Nordsee bezifferte das Ministerium auf 541 Millionen. Bei der Weser sind seit dem Jahr 2000 insgesamt 325 Millionen Euro ausgegeben worden.



Die Ausgaben für die Baggerarbeiten in den drei Flüssen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und liegen zusammengerechnet seit dem Jahr 2008 konstant über 100 Millionen Euro. Für 2017 plant das Bundesverkehrsministerium mit Gesamtausgaben von 112 Millionen Euro, wobei 50 Millionen Euro auf die Elbe, 37 Millionen Euro auf die Ems und 25 Millionen Euro auf die Weser entfallen.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207