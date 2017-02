Der Deutschen Industrie- und Handelskammertag stockt die Wachstumsprognose für Deutschland deutlich auf. Donald Trumps Ankündigungen gegenüber ist der DIHK jedoch kritisch: "Das dicke Ende kann noch kommen".

Trotz großer Unsicherheiten durch die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump und dem anstehenden Brexit: Die Geschäfte in der deutschen Wirtschaft laufen gut und die Zuversicht nimmt sogar noch zu. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) unter 27.000 Firmen hervor. Der Verband erhöhte daraufhin seine Wachstumsprognose für Deutschland. 2017 wird nun mit einem Plus von 1,6 Prozent gerechnet, nachdem es bisher nur 1,2 Prozent waren. Allerdings warnte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben: Würden die Ankündigungen Trumps umgesetzt, "dann kommt das dicke Ende noch". Bundesbank-Präsident Jens Weidmann wies die US-Kritik an deutschen Handelsüberschüssen zurück. Käme es zu neuen Handelsbarrieren, "gibt es am Ende nur Verlierer".

Trump sorgt mit Einreiseverboten für muslimisch geprägte Länder sowie Plänen für hohe Importzölle seit ...

