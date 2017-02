Düsseldorf - Im abgelaufenen Jahr sollte das Wirtschaftswachstum im Neuseeland bei 3,2% gelegen haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Für das laufende und das kommende Jahr würden die Analysten auch weiterhin solide Pluswerte mit 3,0% und 2,9% sehen. Bei der Inflation sei die Jahresrate für das 4. Quartal 2016 mit 1,3% erstmals seit zwei Jahren wieder zurück in das Zielband der Notenbank von 1 bis 3% gesprungen. Die Währungshüter würden betonen, dass eine Inflationsrate in der Nähe der 2%-Marke anzustreben sei. Nach einem Zuwachs von lediglich 0,6% in 2016 würden die Analysten zwar in 2017 und 2018 Zuwachsraten von je 1,9% erwarten. Die Kernrate der Inflation sollte aber weiterhin lediglich in der Region von 1,5 bis 1,7% liegen.

