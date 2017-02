Frankfurt - Für die letzte Berichtswoche meldete das US-Landwirtschaftsministerium, dass 1,64 Mio. Tonnen Sojabohnen für den Export freigegeben wurden, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Am Markt seien Agenturmeldungen zufolge Schätzungen bis 1,2 Mio. Tonnen genannt worden. Noch immer sei die internationale Nachfrage nach US-Sojabohnen also hoch und werde nun nach dem Ende der Neujahrsfeierlichkeiten beim Hauptabnehmer China noch unterstützt. Zwar gehe beim großen Konkurrenten Brasilien die Ernte früh und zügig voran - bis zum 3. Februar seien 11% der Ernte eingebracht gewesen - doch komme die Ware erst langsam auf den Markt. Dann allerdings in großer Menge, denn die Schätzungen für die Gesamternte lägen meist bei 104 Mio. Tonnen, teilweise sogar bei 106 Mio. Tonnen. Dies dürfte für einen Dämpfer bei den Preisen sorgen, die sich seit Wochen über der Marke von 1.000 US-Cents je Scheffel bewegen würden.

