Schüler lernen die Sustainable Development Goals anhand der

World's Largest Lesson kennen



Hongkong (ots/PRNewswire) - UNICEF fordert die Schüler von Nord

Anglia Education, der weltweit führenden Organisation herausragender

Schulen, heraus, das Bewusstsein bezüglich der Sustainable

Development Goals - SDGs zu fördern und in ihren lokalen

Gemeinschaften daran zu arbeiten, Lösungen für diese weltweiten

Probleme zu finden.



Diese Herausforderung ist Teil der "World's Largest Lesson", einer

weltweiten Initiative, die die SDGs mithilfe von Unterrichtsplänen,

Videos, Comics und kreativen Inhalten in die Klassenzimmer in allen

Teilen der Welt bringen soll. Die Schüler von Nord Anglia

konzentrieren sich dabei auf zwei Ziele:



- Ziel 2: Hunger beseitigen, Nahrungsmittelsicherheit erreichen

und

Ernährung verbessern sowie nachhaltige Landwirtschaft fördern

- Ziel 3: Gesunde Lebensweisen gewährleisten und das Wohlbefinden in

allen Altersklassen fördern.



Die Schüler von Nord Anglia arbeiten dabei direkt mit ihren

Gemeinschaften zusammen, um das Bewusstsein bezüglich der SDGs zu

fördern und gleichzeitig praktische Lösungen zu erforschen und zu

entwickeln, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen.



UNICEF hat außerdem ausgewählte Schüler der Nord Anglia Schulen

aus allen Teilen der Welt eingeladen, ihre Ideen zu den SDGs bei

einem Event im Rahmen des High Level Political Forum (HLPF) on

Sustainable Development der Vereinten Nationen zu präsentieren, das

vom 10. bis zum 19. Juli 2017 im UN-Hauptquartier in New York City

stattfindet. Dies ist eine einmalige Gelegenheit für die Schüler von

Nord Anglia, an der Diskussion teilzunehmen und die Politik auf

höchster Ebene zu beeinflussen.



Insgesamt gibt es 17 Ziele, die im Rahmen der UN-Hauptversammlung

im September 2015 von 193 Ländern verabschiedet wurden. Jedes Ziel

hat bestimmte Vorgaben, die bis 2030 erfüllt werden sollen. Um diese

Ziele zu erreichen, hat die UN Regierungen, die Privatwirtschaft, die

Zivilgesellschaft und Bürger zur Mithilfe aufgefordert.



"Wir sind stolz darauf, mit UNICEF und der Initiative World's

Largest Lesson gemeinsam daran zu arbeiten, es Schülern zu

ermöglichen, in der weltweiten Diskussion über wichtige Probleme, die

unsere Welt betreffen, eine führende Rolle einzunehmen", kommentierte

Andrew Fitzmaurice, Geschäftsführer von Nord Anglia Education. "Das

High Level Political Forum ist der Schlüssel zum Erfolg der

Sustainable Development Goals und wir sind hocherfreut, dass unsere

Schüler den Ansichten der Kinder zu diesen zentralen Themen eine

Stimme verleihen. Es gibt keine bessere Möglichkeit für unsere

Schüler, Diplomatie und Führung zu üben, als im UN-Hauptquartier vor

einflussreichen Entscheidungsträgern aus allen Teilen der Welt."



"Wenn die Sustainable Development Goals nicht bei den Kindern und

jungen Menschen weltweit in einer für ihr eigenes Leben und ihre

Erfahrungen sinnvollen und relevanten Art und Weise ankommen, werden

sie auch nicht erreicht. Schüler gehören zu den leidenschaftlichsten

Aktivisten und Auslösern für Änderungen in der Welt und es sind ihre

Leidenschaft und Entschlossenheit, die uns alle bis 2030 zu einer

Welt führen werden, die gerechter, gleicher und nachhaltiger ist,"

sagte Shannon O'Shea, UNICEF Agenda 2030 Partnerships Manager.



Informationen zu Nord Anglia Education, Inc.



Nord Anglia Education ist der weltweit führende Betreiber von

herausragenden internationalen Schulen für Schüler vom Kindergarten

bis zum Gymnasialabschluss (K-12). Wir unterrichten 37.000 Schüler

in unseren 43 herausragenden Schulen in China, Europa, dem Nahen

Osten sowie Südostasien und Nordamerika. Wir haben uns einer

einheitlichen Philosophie verschrieben: Wir haben ehrgeizige Ziele

für unsere Schüler, unsere Mitarbeiter und unsere Familie von

Schulen. Unsere Schulen gewährleisten eine hochwertige Bildung durch

einen persönlichen Ansatz, der mit einmaligen weltweiten

Möglichkeiten unterstützt wird, damit jeder Schüler erfolgreich sein

kann. Der Hauptsitz von Nord Anglia Education ist in Hongkong. Die

Adresse unserer Website lautet: www.nordangliaeducation.com.



