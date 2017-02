Kyoto / Neuss (ots) - (Dieses Produkt ist nur auf dem japanischen Markt verfügbar.)



Die Kyocera Corporation hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Neuauflage des "rafre"-Smartphones für den japanischen Mobilfunkanbieter KDDI Corporation auf den Markt bringt. Es ist das Nachfolgemodell des "DIGNO rafre", das 2015 als das erste mit Handseife abwaschbare Smartphone der Welt vorgestellt wurde (Schaumseife entsteht durch spezielle Seifenspender, die Flüssigseife in Schaum verwandeln). Das Mobiltelefon mit langlebigem Hochleistungsakku hält Hand-, und Körperschaumseife stand. Das Produkt wird ab März 2017 in den drei Farben Zartrosa, Weiß und Hellblau in Japan erhältlich sein.



Ein Video dazu finden Sie hier: http://global.kyocera.com/news/2017/0102_jfod.html



Es ist mit einer speziellen Koch-App ausgestattet, die es dem Nutzer ermöglicht, das Smartphone ohne Berühren des Bildschirms auch mit nassen, fettigen oder klebrigen Fingern zu bedienen.



Weitere Merkmale:



- 13-Megapixel-Kamera und hohe Akkukapazität: Das proprietäre Bildbearbeitungs-Tool AINOS Engine® von Kyocera ermöglicht eine klare Bildaufnahme bei schwachem Umgebungslicht. Die Kamera ist zudem mit einem Phasenerkennungs-Autofokus und Auto HDR ausgestattet.



- Die firmeneigene Technologie Smart Sonic Receiver überträgt den Klang über Vibrationen des Displays an das Trommelfell. Der Nutzer muss nicht mehr auf eine korrekte Positionierung des Lautsprechers am Ohr achten und profitiert selbst in lauten Umgebungen von einem besseren Klang.



- Wenn der Wecker klingelt, ruft das Smartphone automatisch die Wetterdaten für den aktuellen Tag ab. Der Wecker kann zum Beispiel an Tagen, an denen Regen gemeldet ist, eher klingeln, um ein Zuspätkommen aufgrund der Wetterverhältnisse zu vermeiden.



- Mit der Blaulichtfilter-App kann die Belastung der Augen verringert und eine Ermüdung der Augen bei längerer Nutzungsdauer verhindert werden.



Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de



OTS: Kyocera Fineceramics GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63017 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63017.rss2



Pressekontakt: Grayling Frankfurt Elena Lindenzweig Hanauer Landstraße 147-149 60314 Frankfurt Tel.: 069/96 2219 - 66 elena.lindenzweig@grayling.com