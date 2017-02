Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat eine Neuregelung auf den Weg gebracht, mit der Wettbewerb und Sicherheit im Zahlungsverkehr gestärkt werden sollen. Wie das Finanzministerium mitteilte, beschloss das Regierungskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Zweiten Zahlungsdienstleisterrichtlinie. Kundinnen und Kunden sollten mit dem gemeinsam vom Finanz- und vom Justizministerium ausgearbeiteten Gesetzentwurf "von verbraucherschützenden Vorgaben an Händler und Zahlungsdienstleister" profitieren, so das Haus von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU).

Händler sollen nach dem Vorhaben in Zukunft in vielen Fällen keine gesonderten Entgelte für Kartenzahlungen, Überweisungen und Lastschriften mehr verlangen dürfen - und zwar europaweit sowohl bei Zahlungen an der Ladenkasse als auch im Internet. Das bislang vertraglich zwischen Bank und Kunde vereinbarte achtwöchige Erstattungsrecht werde nun zudem gesetzlich verankert. Außerdem sollen die bestehenden Vorschriften für Zahlungsdienste an den technologischen Fortschritt angepasst werden, indem so genannte "Zahlungsauslösedienstleister" und "Kontoinformationsdienstleister" dem Aufsichtsregime der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) unterstellt werden. Im Gegenzug erhalten diese Dienstleister europaweiten Zugang zum Zahlungsverkehrsmarkt.

Die Sicherheit von Zahlungen soll dadurch verbessert werden, dass die Zahlungsdienstleister zukünftig für risikoreiche Zahlungen eine starke Kundenauthentifizierung verlangen sollen, also eine Legitimation über mindestens zwei Komponenten wie zum Beispiel Karte und TAN-Nummer. Die Kunden sollen zudem für nicht autorisierte Zahlungen grundsätzlich nur noch bis zu einem Betrag von 50 Euro statt bisher 150 Euro haften. Auch soll es höhere Anforderungen an die Beweislast von Zahlungsdienstleistern bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen geben.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher würden künftig "nicht mehr durch zusätzliche Gebühren belastet und in die Irre geführt", erklärte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in der Mitteilung. Die neuen Regelungen eröffneten traditionellen Banken und innovativen Unternehmen neue Geschäftsfelder. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) konstatierte eine deutliche Stärkung des Verbraucherschutzes im Zahlungsverkehr. So müsse bei Fehlüberweisungen auch der Zahlungsdienstleister des Empfängers dabei mitwirken, dass dem Verbraucher fehlerhaft überwiesenes Geld zurückerstattet werde.

February 08, 2017

