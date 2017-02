Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz (pts019/08.02.2017/13:00) - Für effizientes Teamworking sorgen die eyeson Integrationen in online Collaboration Tools. Die virtuellen Video-Konferenzräume sind von VisoCon entwickelt worden und werden auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona vorgestellt. "Die Integration von eyeson in Collaboration Tools bringt viele Vorteile für Business Kunden. Jedes Tool hat seine spezifischen Anforderungen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Anwendern in jedem Tool einen konkreten zusätzlichen Benefit zu bieten", erklärt Andreas Kröpfl, CEO VisoCon GmbH. Bei den bereits verfügbaren eyeson Integrationen in Slack und Dropbox ist das sehr gut gelungen. Zusätzlich zu den allgemeinen Funktionen, wie Video Conferencing, Präsentieren, Screencasting, Chat, Gast LogIn etc. haben eyeson Anwender spezielle Möglichkeiten. In Slack z.B. spielt eyeson alle Informationen, die im eyeson room ausgetauscht werden, zurück in den jeweiligen Channel. Auf diese Weise sind auch alle Slack Teammitglieder informiert, die nicht im Raum waren. Bei Dropbox können Teammitglieder direkt aus ihren Dropbox Foldern präsentieren. Alle Präsentationen und auch Recordings werden automatisch im jeweiligen Dropbox Folder gespeichert, so dass alle Informationen für alle Teammitglieder verfügbar sind. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona werden die bereits bestehenden Integrationen für Slack und Dropbox präsentiert. Gezeigt wird auch die Möglichkeit für Entwickler, das eyeson API direkt in ihre Apps einzubinden. Neugierig geworden? - Besuchen Sie uns auf dem MWC in Barcelona vom 27.2. - 2.3.2017. Sie finden uns auf Stand 8.1B61 - Link zum Stand: https://www.mobileworldcongress.com/exhibitor/visocon-gmbh Mehr Informationen: https://eyeson.team (Ende) Aussender: VisoCon GmbH Ansprechpartner: Petra Lechner Tel.: +49 316 33 99 31 E-Mail: petra.lechner@eyeson.team Website: www.eyeson.team Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170208019

