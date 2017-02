Das Berliner Reinigungs-Start-up Book A Tiger sammelt weiteres Kapital ein. Die Gründer konzentrieren sich dabei auf das Geschäft mit Unternehmen - und wollen bei der Personalpolitik einen eigenen Weg gehen.

Fast exakt vor einem Jahr machte Book A Tiger eine für die Tech-Szene überraschende Ankündigung: Das Berliner Start-up wollte seine Putzkräfte anstellen und sich vom Plattform-Modell a la Uber abzuwenden: Statt wie bisher nur als Marktplatz zu agieren und den Putzkräften die Verantwortung etwa für ihre Sozialversicherung zu überlassen, wollten die Gründer Nikita Fahrenholz und Claude Ritter hunderte Stellen für Putzpersonal schaffen.

Ganz schlecht scheint es seitdem nicht gelaufen zu sein: Book A Tiger hat bei Investoren einen zweistelligen Millionenbetrag eingeworben, insgesamt steckt nun 20 Millionen Euro Risikokapital in dem Unternehmen, wie Fahrenholz dem Handelsblatt erklärt. Neben Alt-Investoren investiert in dieser Runde auch der Private-Equity-Fonds Coller Capital. Zudem beteiligt sich der German Media Pool in einem Media-for-Equity-Deal ...

