Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.288,20 -0,01% +2,33% Euro-Stoxx-50 3.242,40 +0,21% -1,46% Stoxx-50 3.010,69 +0,42% 0% DAX 11.553,66 +0,04% +0,63% FTSE 7.181,57 -0,06% +0,54% CAC 4.776,88 +0,47% -1,76% Nikkei-225 19.007,60 +0,51% -0,56% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,83% +32

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,83 52,17 -0,7% -0,34 -5,2% Brent/ICE 54,87 55,05 -0,3% -0,18 -4,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,07 1.233,75 +0,3% +3,32 +7,4% Silber (Spot) 17,75 17,71 +0,2% +0,04 +11,5% Platin (Spot) 1.014,25 1.005,50 +0,9% +8,75 +12,3% Kupfer-Future 2,67 2,63 +1,5% +0,04 +6,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street lässt sich aktuell nicht aus der Ruhe bringen. Weder ein mögliches Wiederaufflammen der griechischen Schuldenkrise, die politischen Unwägbarkeiten der französischen Präsidentschaftswahlen noch die politischen Rundumschläge von US-Präsident Donald Trump stellen aktuell nennenswerte Belastungen für den US-Aktienmarkt dar. Am Vortag verbuchten Dow-Jones-Index und Nasdaq-Composite sogar neue Allzeithochs. die viel heraufbeschworene Korrektur dürfte erneut kein Thema sein. Während bei den Aktienkursen Stagnation herrscht, verspricht der Rohölmarkt mehr Bewegung. Denn am Nachmittag stehen die offiziellen Lagerbestandsdaten der US-Regierung zur Veröffentlichung an. Einen bearischen Vorgeschmack lieferten die Vorratsdaten des Branchenverbandes API am Vorabend. Diese förderten einen massiven Lageraufbau in den USA in der Vorwoche zu Tage. Im Vorfeld der Datenbekanntgabe fallen die Erdölpreise.

Walt Disney verbilligten sich nachbörslich um 1,1 Prozent, vorbörslich zeigt sich die Aktie allerdings unverändert. Der US-Unterhaltungskonzern lag mit seinem Umsatz im ersten Geschäftsquartal unter den Erwartungen, beim Gewinn darüber.

Für Mondelez geht es um 2,1 Prozent nach unten. Der US-Süßwarenkonzern schrieb im Schlussquartal wieder schwarze Zahlen. Die Umsätze sanken allerdings.

Um 6,1 Prozent nach unten geht es für Gilead Sciences. Das Pharmaunternehmen übertraf zwar beim bereinigten Gewinn und auch beim Umsatz die Analystenschätzungen, enttäuschte aber mit seinem Ausblick.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Saison der Quartalsberichte habe bislang in der Mehrzahl überzeugt, heißt es. Und auch die Ausblicke der Unternehmen machten Mut. Im Devisenhandel werden die Wahlen in Frankreich mit einer gewissen Skepsis gesehen. Der Euro hat zum US-Dollar weiter abgewertet. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl findet am 23. April statt. Front-National-Kandidatin Marine Le Pen konnte in Umfragen zulegen. Aktienkursverluste sind im europäischen Ölsektor zu beobachten. Der Ölpreis ist über Nacht gefallen und belastet. "Die US-Förderung gleicht die Opec-Kürzungen offensichtlich aus", sagt ein Händler. Vom billigeren Öl und einer Kaufempfehlung profitieren Lufthansa, die um 3,7 Prozent zulegen. Osram ist mit einem operativen Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet. Osram steigen um 1 Prozent. ABB hat im vierten Quartal bei etwas geringeren Umsätzen deutlich mehr verdient. Der Aktienkurs gibt dennoch um 2,3 Prozent nach. Der Nettogewinn ist hinter der Marktprognose zurückgeblieben. Angetrieben von höheren Rohstoffpreisen hat Rio Tinto im vergangenen Jahr einen Milliardengewinn erzielt und will nun mehr als erwartet an die Anteilseigner ausschütten. Der Kurs steigt um 1,3 Prozent. Sehr zufrieden mit den Zahlen von Vinci zeigen sich Anleger, die Aktie steigt um 4,6 Prozent. Sanofi hat dank geringerer Abschreibungen und Restrukturierungskosten mehr als doppelt so viel verdient wie im Vorjahr. Für die Aktie geht es um 2,8 Prozent nach oben. Moller-Maersk streicht nach einem schwachen Quartal die Dividende zusammen und der Chef nimmt seinen Hut. Die Aktie verliert 4,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:32 Di, 17:27 % YTD EUR/USD 1,0648 -0,13% 1,0661 1,0691 +1,2% EUR/JPY 119,5438 -0,17% 119,7483 119,88 -2,8% EUR/CHF 1,0637 -0,12% 1,0650 1,0658 -0,7% EUR/GBP 0,8527 -0,16% 0,8528 1,1664 +0,0% USD/JPY 112,27 -0,05% 112,33 112,12 -4,0% GBP/USD 1,2489 -0,10% 1,2501 1,2467 +1,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen sind nach einer Erholung im späten Geschäft überwiegend freundlich aus dem Handel gegangen. Da sorgten noch weiter nachgebende Ölpreise sowie die politischen Unwägbarkeiten in Europa und den USA für Verunsicherung, obwohl an der Wall Street zum Teil neue Rekordhochs erzielt wurden. In Tokio führten Teilnehmer die Gewinne auf positive Unternehmenszahlen zurück, in Sydney war von einer technischen Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste die Rede - getragen von steigenden Aktienkursen der Banken. Wegen der fallenden Ölpreise gehörten Aktien aus dem Ölsektor zu den Verlierern. In Tokio fielen JX Holdings um 2,5 und Inpex um 1,1 Prozent, in Hongkong Cnooc um 0,6 Prozent, in Sydney schlossen Oil Search, Santos und Woodside bis zu 1,3 Prozent im Minus. Die Ölpreise gaben zunächst deutlich weiter nach, nachdem es am Vortag bereits kräftiger abwärts gegangen war. Im asiatischen Handel litten die Preise unter neuen API-Vorratsdaten in den USA. Klare Favoriten an den chinesischen Börsen waren Immobilienaktien. Sie profitierten von gut ausgefallenen Verkaufszahlen von Unternehmen wie Country Garden, Evergrande und Greenland. Zudem stufte Morgan Stanley die Branche gerade erst auf "Attractive" hoch. Für die jeweiligen Aktien ging es um bis zu 8,3 Prozent durchweg stark nach oben. Überzeugende Quartalszahlen trieben in Tokio Asahi Glass und Mitsubishi Chemical um 9,1 bzw. 5,1 Prozent nach oben. Verkauft wurden Fujitsu und Fuji Electric, weil beide Unternehmen ihre Überkreuzbeteiligung abbauen wollen. Nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen legten Cimic in Sydney um 7,6 Prozent zu. In Taipeh stieg die Aktie des Apple-Auftragsfertigers Hon Hai um 2 Prozent. Hier habe es Spekulationen gegeben, dass Hon Hai einen US-Produktionsstandort eröffnen wolle, hieß es.

CREDIT

Wenig verändert sind die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen gestartet. Mit Blick auf die nächsten Monate erwartet die Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle, dass Unternehmensanleihen mit Investmentgrade in diesem Jahr nur eine leicht positive Rendite erzielen. Angesichts der sich abzeichnenden politischen Probleme und der Tatsache, dass die Renditen von Staatsanleihen noch deutlich nach oben gehen könnten, dürften die Papiere einigen Gegenwind zu spüren bekommen. "Eventuell müssen die Zentralbanken ihre außergewöhnlich lockere Geldpolitik beenden", sagt Rentenstratege Alasdair Ross von Columbia Threadneedle. Profitiert hätten davon viele Risikoanlagen, einschließlich Unternehmensanleihen. Sollten sich die geldpolitischen Vorzeichen ändern, könnte dies Unternehmensanleihen belasten. Aus risikobereinigter Sicht gebe es bessere Anlagemöglichkeiten. Als Beispiele nennt Ross fremdfinanzierte Kredite und Aktien.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VW gründet US-Tochter zur Förderung von E-Autos

Volkswagen hat zum Zweck von mehr schadstofffreien Fahrzeugen auf den Straßen eine US-Tochter gegründet. Die Tochter soll die 2 Milliarden US-Dollar schweren Investitionen in solche Anstrengungen quasi überwachen - wie etwa der Offensive für E-Autos. Die Deutschen wollen damit auch angesichts des Diesel-Abgasskandals in den USA wieder punkten.

Osram: Optische Halbleiter treiben Wachstum im 1. Quartal

Der Lichtkonzern Osram ist mit einem operativen Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dabei profitierte das Unternehmen von guten Geschäften mit optischen Halbleitern und der anhaltend positiven Nachfrage im Automobilbereich. Die Jahresprognose wurde bekräftigt. Osram-Chef Olaf Berlien sieht die Weichen "richtig gestellt".

Dürr ernennt Carlo Crosetto zum neuen Finanzvorstand

Der Autozulieferer Dürr ist bei der Suche nach einem neuen Finanzvorstand fündig geworden. Der Italiener Carlo Crosetto wurde zum 1. März in den Vorstand berufen, wie die Dürr AG mitteilte. Er folgt auf Ralph Heuwing, der das MDAX-Unternehmen im Mai auf eigenen Wunsch verlassen wird.

DMG Mori schreibt rote Zahlen

Belastet von Kosten für den Konzernumbau ist der Werkzeugmaschinenhersteller DMG Mori im vierten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Während der Umsatz sank, erreichte das mehrheitlich zum gleichnamigen japanischen Konzern gehörende Unternehmen ein deutliches Plus beim Auftragseingang. Für das Gesamtjahr ist das Unternehmen zurückhaltend.

Grenke nach deutlichem Gewinnanstieg optimistisch für 2017

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 08, 2017 07:03 ET (12:03 GMT)

Der Leasinganbieter Grenke hat 2016 dank eines hohen, margenstarken Neugeschäfts und des Niedrigzinsumfelds deutlich mehr verdient und einen optimistischen Ausblick für das laufende Jahr gegeben. Der Konzerngewinn kletterte im vergangenen Jahr um 27,7 Prozent auf 103,2 Millionen Euro.

Sanofi kann Nettogewinn im 4. Quartal mehr als verdoppeln

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat im vierten Quartal 2016 dank niedrigerer Abschreibungen und geringerer Restrukturierungskosten mehr als doppelt so viel verdient wie im Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte auf 790 Millionen von 334 Millionen Euro. Der um Zu- und Verkäufe bereinigte Gewinn ging um 6 Prozent auf 1,61 Milliarden Euro zurück.

ABB verdient trotz geringerer Erlöse deutlich mehr

Der Schweizer Industriekonzern ABB hat im vierten Quartal bei etwas geringeren Umsätzen deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Grund für das Gewinnplus um mehr als das Doppelte sind ausbleibende Restrukturierungskosten, die das Ergebnis im Vorjahr belastet hatten. In den drei Monaten erzielte ABB Umsätze von 8,99 Milliarden US-Dollar.

Syngenta-CEO rechnet mit baldigem Abschluss des ChemChina-Deals

Der Abschluss der milliardenschweren Übernahme von Syngenta durch den chinesischen Chemiekonzern ChemChina ist nach Einschätzung des CEO des schweizerischen Agrarchemiekonzerns in Sicht. Er rechne mit einem Abschluss im zweiten Quartal, sagte Konzernchef Erik Fyrwald nach Vorlage der Jahreszahlen.

Moeller-Maersk halbiert Dividende nach hohem Quartalsverlust

Der Reederei- und Energiekonzern A.P. Moeller-Maersk hat seine Dividende nach einem massiven Quartalsverlust halbiert. Die anhaltend niedrigen Frachtraten und Ölpreise machten dem dänischen Konglomerat schwer zu schaffen. Im vierten Quartal weitete Moeller-Maersk den Nettoverlust auf 2,68 Milliarden US-Dollar von 2,51 Milliarden aus.

Autohersteller Volvo erzielt Rekordabsatz - Marge steigt deutlich

Volvo hat im vergangenen Jahr seine Absätze gesteigert und die Fahrzeuge mit mehr Profit verkauft. Beflügelt wurde das Unternehmen vom starken Wachstum in seinen beiden größten Märkten, China und USA. Der Autohersteller, der im Besitz der chinesischen Zhejiang Geely Holding ist, verkaufte vergangenes Jahr 534.332 (2015: 503.127) Autos, ein Rekord.

Aktie von Navihersteller TomTom bricht nach trübem Ausblick ein

Der Navihersteller TomTom rechnet auch im neuen Jahr mit keiner Geschäftsbelebung. Nach einem leichten Umsatzrückgang 2016 stellte das Unternehmen auch für 2017 einen geringeren Erlös in Aussicht. Anleger reagieren enttäuscht, nachdem die Niederländer für das Schlussquartal auch einen Gewinneinbruch verzeichnet haben.

Dow und Dupont reichen Zugeständnisse für Fusion bei der EU ein

Dow Chemical und Dupont wollen mit Zugeständnissen an die europäischen Regulierer ihre Chancen für eine Genehmigung ihres geplanten Zusammenschlusses erhöhen. Der EU-Kommission haben die beiden US-Unternehmen angeboten, einen Teil des Pflanzenschutzgeschäfts von Dupont und damit zusammenhängende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu verkaufen.

Rio Tinto zahlt nach Milliardengewinn höher als erwartete Dividende

Angetrieben von höheren Rohstoffpreisen hat der Bergbaukonzern Rio Tinto im vergangenen Jahr wieder einen Milliardengewinn erzielt und will nun mehr als erwartet an die Anteilseigner ausschütten. Zudem kündigte der Konzern einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 500 Millionen US-Dollar im laufenden Jahr an.

