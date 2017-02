In der Provinz Dschuzdschan im Norden Afghanistans sind sechs Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz getötet worden. Zwei weitere würden noch vermisst, teilte das Rote Kreuz in Afghanistan am Mittwoch mit.

Zu den Hintergründen machte die Organisation zunächst keine Angaben. Auch zu den Tätern gibt es noch keine Informationen. Unbestätigten Medienberichten zufolge sollen die Rot-Kreuz-Mitarbeiter von Kämpfern der Terrormiliz "Islamischer Staat" getötet worden sein.