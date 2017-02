Die sieben deutschen Werke des Bahntechnikkonzerns Bombardier sollen sich stärker spezialisieren. Dazu will das Unternehmen bis Juli ein genaues Konzept vorlegen. Noch ist unklar, wie viele Arbeitsplätze gefährdet sind.

Die Beschäftigten des Zugherstellers Bombardier Transportation sollen bis Juli Klarheit über die Zukunft ihrer Standorte erhalten. Langfristige Garantien werde es nicht geben, sagte Deutschlandchef Michael Fohrer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Man wolle aber jeden Standort auf den Weg zur Rentabilität bringen. "In den vergangenen fünf Jahren war die deutsche Bilanz leider negativ." Wie viele der 8.500 Arbeitsplätze in Deutschland in Gefahr sind, sagte Fohrer nicht.

Das Management will demnach im größten deutschen Standort in Hennigsdorf bei Berlin die Serienfertigung ...

