Zürich - Seit Einführung des europaweit gültigen Überweisungsstandards SEPA im Jahr 2009 können Bankkunden Geldtransfers innerhalb der Eurozone einfacher und zu gleichen Kosten wie Inlandsüberweisungen tätigen. Auf diese erste Payment Services Directive (PSD) der EU folgt jetzt die zweite Stufe der Marktöffnung: Die neue Regulierung PSD2 soll 2018 in Kraft treten und wird die Bankenbranche vor Herausforderungen stellen, die weit über den Zahlungsverkehr hinausgehen.

Denn sie sieht vor, dass die Geldinstitute Drittanbietern und anderen Wettbewerbern Zugriff auf Konten und Daten ihrer Kunden ermöglichen müssen. Was dies für Banken, Kunden und neue Dienstleister bedeutet, haben die Experten von Roland Berger in ihrer Studie "Successfully navigating changes to payments regulations - Payment Services Directive 2: A strategic and technological challenge" untersucht.

"Mit PSD2 wird der Markt weiter geöffnet", sagt Robert Buess, Partner und Financial Services-Experte von Roland Berger in Zürich. "Damit werden die Daten von über einer Milliarde Konten in Europa für weitere digitale Dienstleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...