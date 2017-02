Baden-Baden (ots) -



Deutschland erlebt einen beispiellosen Boom an Sicherheitsdiensten. Vor allem an öffentlichen Plätzen, Einrichtungen und auf Veranstaltungen begegnen einem immer häufiger meist junge Männer in Fantasieuniformen mit der Aufschrift "Security". Die Zahl der Unternehmen und Beschäftigten steigt seit Jahren steil an. Doch welche Sicherheit stellen diese Dienste her? Wiegen sie uns womöglich in falscher Sicherheit? Oder sind sie selbst Unsicherheitsfaktoren? In dem SWR Film von Sebastian Schütz und Gudrun Thoma erzählen Insider der Branche Beunruhigendes bis Erschreckendes: von gefälschten Sachkundenachweisen, schweren Sicherheitslücken auf deutschen Flughäfen; Stress, Unterbesetzung und belastenden Arbeitsbedingungen - Sicherheitsrisiken, bis hin zu kriminellen Übergriffen auf diejenigen, die eigentlich Schutz brauchen. "Sicherheit außer Kontrolle - Das zweifelhafte Geschäft der Sicherheitsdienste", zu sehen am Montag, 13. Februar 2017, ab 22:45 Uhr als "Die Story im Ersten".



Ist der Staat in der Mitverantwortung?



Teile der Branche sind mittlerweile in der Hand mafiaartig vernetzter Familienclans oder Rockerbanden, die sich kriminelle Verteilungskämpfe liefern. Dennoch ist der Staat oft selbst Auftraggeber dieser Gruppierungen und damit auch in der Mitverantwortung. Die SWR Doku geht auf kritische Spurensuche, um herauszufinden, ob die Bundesregierung bei der Kontrolle der Sicherheitsdienste versagt. Zusammen mit Insidern werden neuralgische Punkte aufgegriffen, sichtbar gemacht und hinterfragt. Pressefotos unter www.ARD-foto.de



