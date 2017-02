Zwolle, Niederlande (ots/PRNewswire) -



foodlife wird die unabhängige Marke foodlife, "designed and made in Holland", auf der diesjährigen Fruit Logistica in Berlin, die an diesem Mittwoch beginnt, offiziell vorstellen. foodlife wird nach 20 Jahren unter dem Handelsnamen JFPT (Jansen Food Processing Technology), wobei die Produktlinie foodlife in den vergangenen 8 Jahren als Teil der unter JFPT gehandelten Fremdprodukte vermarktet wurden, die unabhängige Marke foodlife am Mittwoch offiziell am internationalen Markt einführen.



Vor der Gründung von JFPT war die Familie Jansen viele Jahre lang mit dem Anbau von Gemüse- und Salatprodukten beschäftigt. Dann stieg man in das Geschäft mit Maschinen von Fremdherstellern ein. Doch über die Jahre stellte sich dieses Produktverständnis immer mehr als Hindernis zur Bedienung des Marktes mit produktgerechten Lösungen heraus, da die Fremdhersteller einen eher konservativen Ansatz verfolgten. Daraus entstand die Marke foodlife -- die beste Lösung zu jeder Zeit und an jedem Ort.



Nach 2 Jahrzehnten im Handels- und Servicegeschäft gibt JFPT BV das Geschäft an die foodlife group ab. foodlife group wird noch in diesem Quartal formalisiert und foodlife products, foodlife projects, foodlife services & foodlife brainz umfassen.



