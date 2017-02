Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das "starke Team" Linett (Stefanie Stappenbeck) und Otto (Florian Martens) trifft in der Folge "Tod und Liebe" auf eine Gruppe alter Stasi-Leute, die nur scheinbar ihre Vergangenheit hinter sich gelassen haben. Das ZDF zeigt die neue Folge der Samstagskrimireihe am Samstag, 11. Februar 2017, 20.15 Uhr.



In Episodenrollen spielen Rainer Hunold, Dirk Borchardt, Teresa Harder, Suzan Anbeh, Martin Glade, Carolin Fink, Julian Weigend und andere. In weiteren durchgehenden Rollen stehen Arnfried Lerche, Kai Lentrodt und Jaecki Schwarz vor der Kamera. Das Drehbuch schrieb Timo Berndt, Regie führte Martin Kinkel.



Linett (Stefanie Stappenbeck) und Otto (Florian Martens) ermitteln in ihrem fünften gemeinsamen Fall. Es geht um den Tod von Autohändler Winfried Born (Frank-Otto Schenk), der tot im Wald aufgefunden wird. Alles deutet auf Selbstmord hin. Auch Zeuge Martin Gast (Rainer Hunold) bestätigt, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Wie sich herausstellt, hat Born eine Waffe aus alten Stasi-Beständen benutzt. Dann wird auch Baulöwin Gabriele Wunder tot in ihrer Villa gefunden - erschossen mit derselben Waffe. War Born mit ihrer Ermordung beauftragt? Zwischen den Opfern gibt es eine direkte Verbindung: Beide waren bei der Stasi - er als Offizier, sie als ihm vorgesetzte Majorin. Und bald muss das "starke Team" feststellen, dass der Autohändler nicht ganz freiwillig aus dem Leben schied.



https://presseportal.zdf.de/pm/ein-starkes-team-tod-und-liebe/



https://zdf.de/filme/ein-starkes-team



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDFkrimi



Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einstarkesteam



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121