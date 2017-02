Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Finanzministerium setzt weiter auf IWF im Griechen-Programm

Trotz kritischer Stellungnahmen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Lage in Griechenland sieht das Bundesfinanzministerium das Hilfsprogramm für das Land nicht vor dem Aus und setzt weiter auf eine Beteiligung des IWF an den Hilfen. "Wir halten daran fest, dass der IWF dabei sein muss", sagte ein Sprecher des Ministeriums zu Dow Jones Newswires. "Daran arbeitet man ja im Moment gerade, und da gibt es keine großen Neuigkeiten", erklärte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg.

DIHK erwartet höheres Wirtschaftswachstum

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat seine Wachstumsschätzung für das laufende Jahr erhöht. Der DIHK sagt für 2017 nun einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,6 Prozent voraus. Im Hebst lautete die Prognose noch auf plus 1,2 Prozent. "Berücksichtigt man die geringere Zahl an Arbeitstagen in diesem Jahr, bleibt die Dynamik gegenüber 2016 unverändert", erklärte DIHK-Chef Martin Wansleben.

OECD-Frühindikator deutet auf Wachstumsbelebung

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet auf eine Wachstumsbelebung in einer Reihe von Mitgliedsstaaten hin. In den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich und Japan dürfte sich das Wachstum verstärken, erklärte die OECD, eine von 35 Industriestaaten betriebene Denkfabrik. Für den gesamten OECD-Raum zeichnet sich ein stabiles Wachstum ab, der Frühindikator verharrte im Dezember bei 99,9 Punkten.

Indiens Notenbank hält an Leitzins von 6,25 Prozent fest

Die indische Zentralbank hat überraschend an dem Niveau ihres Leitzins festgehalten. Die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens hat sich spürbar abgekühlt, nachdem die Regierung über Nacht einen Großteil der Banknoten für ungültig erklärt hatte. Trotzdem beließ die Reserve Bank of India (RBI) ihren Leitzins bei 6,25 Prozent. Die Mehrheit der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten mit einer Zinssenkung gerechnet.

EZB teilt bei Dollar-Tender 235 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 235 Millionen Dollar an vier Banken zugeteilt. Bei dem vorherigen Dollar-Tender hatten drei Banken eine Summe von insgesamt 265 Millionen nachgefragt und erhalten.

Frankreichs Notenbank sieht Wachstum von 0,3 Prozent im ersten Quartal

Die französische Notenbank rechnet damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2017 um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zulegen wird. Ein solches Wachstum würde für eine Fortsetzung der Konjunkturerholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone sprechen, die vor einigen Monaten einsetzte.

IfW Kiel fordert Senkung des Arbeitslosenbeitrags

Nach dem Steuerzahlerbund hat sich auch das Institut für Weltwirtschaft (IfW) für eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung ausgesprochen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) schätze ihre Finanzlage seit Jahren zu negativ ein, eine Minderung von aktuell 3 auf 2,7 Prozent sei möglich, erklärte der IfW-Finanzexperte Alfred Boss. Nach seinen Berechnungen werden die BA-Überschüsse 2017 mit fast 5 Milliarden Euro mehr als das Dreifache der offiziellen Schätzung betragen. Derzeit belaufe sich die Rücklage auf mehr als 11 Milliarden Euro.

SPD legt in Forsa-Umfrage 5 Punkte zu

Der sogenannte Schulz-Effekt hält in den Umfragen weiter an. Im aktuellen Stern-RTL-Wahltrend kletterte die SPD mit ihrem designierten Vorsitzenden Martin Schulz im Vergleich zur Vorwoche um weitere fünf Prozentpunkte von 26 auf nun 31 Prozent. Die Union büßte einen Punkt auf 34 Prozent ein und liegt nur noch drei Punkte vor den Sozialdemokraten.

In Europa ist nach der Krise immer vor der Krise

Das Ende der Eurozone wurde in der Vergangenheit schon häufig ausgerufen und erwies sich stets als Falschdiagnose. Für Anleger ergibt sich trotzdem das Problem, dass die Prognosen niemals ganz verworfen werden können, da das europäische Einigungswerk in seiner Geschichte immer aus einer Abfolge fortlaufender Krisen bestand.

Zahlreiche Flugausfälle in Berlin wegen Streiks des Bodenpersonals

Wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals sind für Mittwoch zahlreiche Flüge an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld abgesagt worden. In Tegel fielen 112 Verbindungen aus, in Schönefeld 22, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft der Nachrichtenagentur AFP. Auch in Hamburg und Stuttgart mussten sich Passagiere wegen Arbeitsniederlegungen des Bodenpersonals auf Probleme einstellen.

Preis für Solarstrom purzelt auf 6 Cent

Der garantierte Abnahmepreis für Solarstrom in Deutschland fällt. Bei der ersten regulären Ausschreibung für Sonnenstrom unter dem Regime des neuen Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) lag der niedrigste Gebotswert bei 6 Cent je Kilowattstunde, wie die Bundesnetzagentur am Mittwoch mitteilte. Vor einigen Jahren erhielten die Betreiber von Solarfeldern noch Vergütungen in der Größenordnung von knapp 30 Cent.

Trump und Erdogan vereinbaren gemeinsames Vorgehen in Syrien

Gut zwei Wochen nach seinem Amtsantritt hat US-Präsident Donald Trump am Dienstagabend mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan telefoniert. Sie hätten vereinbart, in den syrischen Städten Al-Bab und Rakka gemeinsam gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vorzugehen, hieß es von der türkischen Präsidentschaft nach dem lange erwarteten Gespräch. Für Donnerstag kündigte sich der CIA-Direktor Mike Pompeo in Ankara an.

USA könnten Einreisende bald nach Passwörtern für soziale Netzwerke fragen

USA-Reisende könnten bald nach ihren Passwörtern für soziale Netzwerke wie Facebook gefragt werden. Heimatschutzminister John Kelly sagte bei einer Anhörung des US-Repräsentantenhauses, eine entsprechende Abfrage bei Visa-Anträgen werde geprüft. Demnach ist die Abfrage von Passwörtern eine von mehreren Maßnahmen, die erwogen werden - vor allem für Reisende aus den sieben muslimisch geprägten Ländern, gegen die US-Präsident Donald Trump einen Einreisestopp verhängt hatte.

Islands Notenbank belässt Leitzins bei 5,0%

Portugal Arbeitslosenquote 4Q 10,5% nach 10,5% im 3Q

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Jan +5,35% (Dez: +6,29%)

Brasilien Verbraucherpreise Jan +0,38% (Dez: +0,30%)

US/MBA Market Index Woche per 3. Feb +2,3% auf 393,6 (Vorwoche: 384,7)

US/MBA Purchase Index Woche per 3. Feb +1,8% auf 233,7 (Vorwoche: 229,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 3. Feb +2,2% auf 1.276,4 (Vorwoche: 1.248,4)

