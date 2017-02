MÜNCHEN, DEUTSCHLAND -- (Marketwired) -- 02/08/17 -- Infinite Convergence Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Messaging und Mobilität und der Entwickler von NetSfere, gab heute bekannt, dass es sich mit derDeutschen Telekom, einem der weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen, zusammengeschlossen hat, um seinen weltweiten Kunden über T-Systems NetSfere anzubieten. Die Partnerschaft wird es dem gesamten Konzern Deutsche Telekom ermöglichen, NetSfere weiterzuverkaufen.

"Das T-Systems-Segment von Deutsche Telekom war der ideale Partner für NetSfere, da beide sich zum Ziel gesetzt haben, Datensicherheit auf einem hervorragenden und marktführenden Niveau anzubieten", erklärte Franz Obermayer, Regional Vice President Europe von Infinite Convergence Solutions. "Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit T-Systems zusammenzuarbeiten, um die internationale Präsenz von NetSfere zu erweitern, damit wir auf der ganzen Welt sichere Unternehmenskommunikation für Unternehmen bereitstellen können."

T-Systems, das größte deutsche und eines der größten europäischen IT-Dienstleistungsunternehmen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, mittleren und großen internationalen Unternehmen und Organisationen aus der Automobil-, Finanz- und Transportbranche im kommerziellen und privaten Sektor IKT-Produkte und -Lösungen bereitzustellen. T-Systems und NetSfere sind beide ISO 27001-zertifiziert, was bedeutet, dass sie die Normen einhalten, die Organisationen dabei unterstützen, Informationsbestände zu sichern. Darüber hinaus wird der NetSfere-Anwendungsserver für eine erhöhte Sicherheit bei T-Systems in Deutschland gehostet.

"NetSferes robuster und sicherer Nachrichtendienst ist eine großartige Ergänzung zu unserem T-Systems-Portfolio, da es eine einzigartige Lösung für unsere internationale Kundenbasis bereitstellt", erklärte Marco Hofmann, Senior Manager Business Development Cloud bei T-Systems. "Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte zusammenzuschließen und weltweit tätigen Unternehmen die Möglichkeiten sicherer Unternehmenskommunikation zu bieten."

NetSfere, ein preisgekrönter sicherer mobiler Messaging-Service, bietet eine branchenführende Lösung für interne Kommunikation, die die Bequemlichkeit von kundenorientierten Messaging-Apps mit Sicherheit auf Unternehmensniveau liefert. Mit umfassender Verschlüsselung bietet NetSfere IT-Abteilungen vollständige Kontrolle, damit alle Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Auflagen erfüllt werden können.

Jüngst führte NetSfere eine neue Gastbenutzerfunktion ein, die es NetSfere-Benutzern ermöglicht, mit externen Benutzern über NetSfere zu kommunizieren und zu kollaborieren. Diese neue Funktion mit NetSferes einzigartigem Niveau an branchenführenden Sicherheits- und IT-Kontrollen erweitert das hochsichere mobile Messaging zu einem Ökosystem für externe Anbieter, Partner und Kunden des Unternehmens. Mit der neuen Gastbenutzerfunktion können NetSfere-Benutzer Gäste zu einer neuen oder bereits bestehenden Konversation einladen, die deutlich in einer Unterhaltungsliste und in einer Chatansicht sichtbar und identifizierbar ist. Alle Unterhaltungen werden standardmäßig verschlüsselt und zusätzliche Kontrollen werden dem IT-Administrator des Unternehmens bereitgestellt.

Weitere Informationen über NetSfere erhalten Sie auf www.netsfere.com. Weitere Informationen zu Infinite Convergence Solutions erhalten Sie auf www.infinite-convergence.com. Um mehr über Deutsche Telekom und T-Systems zu erfahren, besuchen Sie www.telekom.com/company und www.T-Systems.com.

Informationen zu NetSfere

NetSfere ist ein unternehmensinterner Messaging-Service von Infinite Convergence Solutions, Inc. NetSfere bietet branchenführende Sicherheit und Nachrichtenzustellungsdienste mit globaler cloudbasierten Dienstverfügbarkeit, Gerät-zu-Gerät-Verschlüsselung, standortbasierte Funktionen und Verwaltungskontrollen. NetSfere nutzt die Erfahrung von Infinite Convergence bei der Bereitstellung von Mobilitätslösungen für Tier-1-Mobilfunkbetreiber und erfüllt außerdem die Bestimmungen des HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Weitere Informationen erhalten Sie auf www.netsfere.com.

Informationen zu Infinite Convergence:

Infinite Convergence Solutions, Inc. stellt Nachrichten- und Mobilitätslösungen der nächsten Generation für Carrier und Unternehmen weltweit bereit, einschließlich einer Suite mit Enterprise Messaging Services, sicheren Nachrichten über die autonome App NetSfere sowie SMS-, MMS- und RCS-Lösungen. Die Technologie des Unternehmens unterstützt mehr als 130 Millionen Teilnehmer, die mit ihr fast eine Billion Nachrichten im Jahr versenden. Infinite Convergence Solutions ist ein Tochterunternehmen von Infinite Computer Solutions (BSE: 533154) (NSE: INFINITE) mit Niederlassungen in den USA, Deutschland, Indien und Singapur.

Informationen zu T-Systems:

Mit einer Präsenz in mehr als 20 Ländern, mit 46.000 Mitarbeitern und einem externen Umsatzerlös von 8,2 Milliarden Euro (2015) ist T-Systems einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). T-Systems bietet eine Reihe integrierter Lösungen für Geschäftskunden, inklusive eines sicheren Betriebs von Altsystemen und klassischen IKT-Diensten, die Umstellung auf cloudbasierte Dienste (einschließlich maßgeschneiderte Infrastruktur, Plattformen und Software) sowie neuer Geschäftsmodelle und Innovationsprojekte für die Geschäftsfelder der Zukunft wie Datenanalyse, das Internet der Dinge, M2M-Kommunikation (Machine-to-Machine) und industrielles Internet. T-Systems ist in der Lage, dies alles bereitzustellen, dank der globalen Reichweite in der Festnetz- und Mobilkommunikation, der hochsicheren Datenzentren, einem umfassenden Cloud-Ökosystem, das rund um standardisierte Plattformen geschaffen wurde, sowie globaler Partnerschaften und der Möglichkeit, Sicherheit auf höchstem Niveau zu liefern.





