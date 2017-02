In der Nacht zum Montag gewannen die New England Patriots den Super Bowl, das Finale der US-Football-Meisterschaft. Und mancher Investor stöhnte entsetzt auf. Wieso? Weil es als "Omen" gilt, wer diese Meisterschaft gewinnt. Es gibt zwei große Ligen in den USA, deren jeweils beste dann den Super Bowl unter sich ausmachen: Die American Football League (AFC) und die National Football League (NFC). Wenn das Team der NFC den Pokal gewinnt, wird es ein Börsenjahr mit Gewinnen, sagt der sogenannte Super BowlIndikator. Gewinnt das Team der AFC, geht es abwärts. Und ja, die New England Patriots gehören zur AFC. In den nunmehr 50 Jahren, die es dieses Finale gibt, lag der Indikator in 80 Prozent der Jahre richtig. Beeindruckend. Seit 2000 ist die Tre?erquote zurückgegangen, aber sie liegt mit 12 von 17 Jahren immer noch bei 70 Prozent. Wie kann so etwas angehen? Es gibt doch keinerlei logischen Zusammenhang zwischen Aktienmarkt und Football!

Der Erfolg des Omens wohnt im Hinterkopf

Das stimmt zwar. Aber die Anleger handeln ja bekanntermaßen nicht immer streng logisch. Und seit dem Moment, als man in den Siebziger Jahren einen ...

