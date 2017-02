Von Denise Roland

LONDON (Dow Jones)--Neue Medikamente und das schwache britische Pfund haben dem Pharmakonzern Glaxosmithkline im vierten Quartal zurück in die Gewinnzone verholfen. Am Markt kommt der Bericht der Briten allerdings nicht gut an: Die Aktie handelt kurz nach Veröffentlichung des Quartalsberichts 1,6 Prozent schwächer.

Der Konzern erwirtschaftete im Zeitraum von Oktober bis Dezember einen Gewinn von 257 Millionen Pfund. Im Vorjahreszeitraum hatte Glaxo einen Verlust von 354 Millionen Pfund gemacht. Schuld waren seinerzeit hohe Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit dem 20 Milliarden US-Dollar schweren Aktivatausch mit Novartis.

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn kletterte um 52 Prozent auf 2,1 Milliarden Pfund. Der Umsatz legte um gut ein Fünftel auf 7,6 Milliarden Pfund zu.

Der Konzern, der in Pfund Sterling berichtet, den Großteil seiner Erlöse aber in anderen Währungen erzielt, profitiert von der Schwäche der britischen Währung. Bereinigt um den Währungseffekt legte der operative Kerngewinn um 16 Prozent und der Umsatz nur um 3 Prozent zu.

Für das vierte Quartal zahlt Glaxo einen Dividende von 23 Pence je Aktie, damit beträgt die Jahresdividende 80 Pence. 2017 ist eine Ausschüttung in gleicher Höhe geplant.

Im laufenden Jahr erwartet der Konzern einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie um 5 bis 7 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Dies steht allerdings unter der Prämisse, dass es in den USA keine Konkurrenz durch ein Generikum für das Erfolgsmedikament Advair geben wird.

