Zürich (ots) - Pilatus Aircraft baut sein Engagement in den

Vereinigten Staaten erheblich aus: «Wir haben dort bereits eine

kleine Niederlassung, welche wir nun erweitern», sagt

Pilatus-Präsident Oscar Schwenk der «Handelszeitung». «Wir werden den

Endausbau für einen Teil der für den US-Markt bestimmten PC-24 dort

machen, zum Beispiel den Innenausbau.» An dem Pilatus-Standort im

US-Bundesstaat Colorado arbeiten 75 Mitarbeitende, in Zukunft sollen

es 200 sein. Der Entscheid für den Ausbau sei vor der

US-Präsidentenwahl gefallen. Die USA sind für Pilatus einer der

wichtigsten Märkte. «Ein Grossteil der PC-24 geht in die USA», sagt

Schwenk.



Der Business-Jet PC-24 ist das erste Düsenflugzeug, das Pilatus

produziert. Obwohl der Zeitplan sehr eng sei, werde es keine

Änderungen geben. Die weltweit erste der 84 fix bestellten Maschinen

soll im November dieses Jahres an einen Kunden in die USA geliefert

werden. Derzeit gilt ein Bestellungsstopp. «Wahrscheinlich im Verlauf

des Jahres 2018» will Pilatus neue Bestellungen annehmen. Mit Blick

auf das Geschäft im Jahr 2016 sagt Schwenk: «Wir werden ein

anständiges Resultat haben, besser als erwartet, aber nicht so gut

wie das Rekordjahr 2015.» Die Pilatus-Mitarbeiter sollen abermals

einen Bonus erhalten. Zudem schaffe die Firma auch in der Schweiz

neue Jobs.



Zu den kürzlich kolportierten Gerüchten um einen möglichen

Börsengang des Flugzeugherstellers sagt Schwenk: «Da ist nichts dran.

Null. Nichts.» Ausserdem herrschten unter den Grossaktionären

«geregelte Verhältnisse». Niemand wolle aussteigen. Behauptungen,

Pilatus brauche Geld für das PC-24-Projekt, seien falsch.



