BERLIN (Dow Jones)--Die neue Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) will den Handel mit Afrika ausweiten. Die SPD-Politikerin wird am Donnerstag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi den German African Business Summit mit mehreren hundert Teilnehmern eröffnen, der besonders die Länder südlich der Sahara in den Fokus rückt.

"Die Chancenregion Afrika, die bis zum Jahr 2050 zwei Milliarden Bewohner zählen dürfte, ist ein Markt, der gerade erst dabei ist, sein volles Potenzial zu entfalten", erklärte Zypries. Der Investitionsbedarf auf dem Kontinent sei enorm. Für deutsche Produkte sieht die SPD-Politikerin ein hohes Interesse, da das Label "Made in Germany" geschätzt werde. Dass ihre erste Reise als Wirtschaftsministerin nach Afrika geht, will die SPD-Politikerin als Symbol verstanden sehen, "dass wir die Bedeutung der Region ernst nehmen".

Noch sind die deutschen Wirtschaftsbeziehungen zu dem Nachbarkontinent limitiert. Das bilaterale Handelsvolumen mit Subsahara Afrika betrug 2015 nach den Angaben des Ministeriums nur knapp 26 Milliarden Euro, was dem deutschen Handel mit der Slowakischen Republik entspricht. Der Bestand deutscher Direktinvestitionen in Subsahara-Afrika von etwa 7 Milliarden Euro macht weniger als ein Prozent der weltweiten deutschen Direktinvestitionen aus.

February 08, 2017 07:50 ET (12:50 GMT)

