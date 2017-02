Zürich (ots) - Der Stiftehersteller Caran d'Ache zieht um. «Der

Wegzug aus Thônex ist beschlossene Sache», sagt Jean-François de

Saussure zur «Handelszeitung». «Seit sechs Monaten arbeiten wir mit

externen Beratern zusammen, um das neue Werk zu planen», so der

Caran-d'Ache-Chef.



Der definitive Entscheid, wo künftig produziert wird, soll in den

nächsten Wochen fallen. Vier Standorte könnten zum Handkuss kommen.

«Wir benötigen mindestens 25'000 Quadratmeter Fläche und wollen im

Kanton Genf bleiben», sagt de Saussure. Deshalb kämen einzig die vier

Genfer Industrieareale Plan-les-Ouates, Meyrin, Vernier und Bernex in

Betracht.



Der Umzug ist eine Zäsur in der über hundertjährigen Geschichte

der Firma. Caran d'Ache ist die letzte Schweizer

Schreibstiftmanufaktur. Seit 1974 fabrizieren die Genfer jeden

einzelnen Prismalo-Farbstift, jeden Neocolor-Kreidestift und jeden

Luxusfüllhalter in der Genfer Grenzgemeinde Thônex.



Caran d'Ache beschäftigt rund 300 Mitarbeiter am Hauptsitz - einen

Grossteil davon in der Produktion. «Alle Mitarbeiter von Caran d'Ache

haben auch am neuen Standort einen Job», versichert de Saussure. Der

Umzug soll in den nächsten fünf bis sieben Jahren abgeschlossen sein.



