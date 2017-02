Wien - Das ging schnell: James Dilworth, ehemaliger Head of Active Asset Management bei der Deutschen Asset Management (Deutsche AM), hat nach nur rund fünf Monaten BNP Paribas Investments Partners (IP) wieder verlassen, so die Experten von "FONDS professionell".Ein Sprecher des Vermögensverwalters habe auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE bestätigt, dass Dilworth "aus persönlichen Gründen" gegangen sei - wohin, sei zurzeit noch unklar.

Den vollständigen Artikel lesen ...